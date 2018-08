Martínez recorrió el oeste y alertó sobre más tarifazos

Advirtió que “lo que viene es la disminución del salario familiar y la disminución de la zona en el haber jubilatorio”.

“Tristeza”

Martínez sostuvo que siente “tristeza de ver en la calle el impacto de la recesión que hay, el día a día, la gente no está consumiendo y a los feriantes les pega por partida doble, por una lado que la clase trabajadora no tenga dinero en el bolsillo hace que no consuma, y el feriante depende de ese dinero en efectivo más que de las tarjetas y del financiamiento”.

El legislador señaló que “en el oeste de la ciudad es donde más duro están afectando los tarifazos, la inflación y el aumento del costo de vida permanente en comparación con la retracción que tiene el salario real, o sea, cada vez te alcanza para menos”.

“Nuestra población, no importa del partido que sean, no importa a qué partido hayan votado, hoy sienten que no llegan a fin de mes, y están muy preocupados, y esa es su preocupación número uno. Después el resto de los problemas los tienen y mucho, pero el hecho de no poder llevar un plato de comida a la casa hace que todo lo demás pase a segundo plano”, puntualizó.

Finalmente, el legislador nacional advirtió que “lo que se viene es más tarifazos, inflación y un aumento del costo de vida de los argentinos”.