Martínez va por un frente más allá del PJ y los K

Adriano Calalesina

adrianoc@lmneuquen.com.ar

Neuquén-. El diputado nacional por el Frente para la Victoria (FpV) Darío Martínez quiere un espacio más amplio que el peronismo y los K, para poder repetir su banca en un escenario electoral cada vez más complejo en la provincia.

La negativa de Ramón Rioseco, parlamentario del Mercosur, a presentarse a las PASO dentro del kirchnerismo dejó un hueco dentro de la ingeniería electoral, que sólo se puede cubrir llamando a gente que no comulgue con las políticas del presidente Mauricio Macri.

Sabe que con la estructura sola del Partido Justicialista (con sus diferentes agrupaciones y sectores) no le alcanza para hacer una buena elección legislativa en 2017.

Y para eso convocó a una suerte de frente antimacrista que, con el eslogan “Pará la mano, Macri”, pueda tener chances de sostener la banca peronista (la otra la tiene Alberto Ciampini hasta 2019) en el Congreso de la Nación.

El espacio será como un FpV remozado, aunque todavía no se sabe el nombre. “Lo estamos estudiando ente todas las fuerzas”, dijo Martínez a LM Neuquén.

Juntos: El peronismo tiene que ir unido para ganar una banca. No le dan los números para facciones.

“Queremos un frente mucho más amplio, que exceda el peronismo, pero todavía no tenemos el nombre con el que vamos a ir. Este año es el de la flexibilización laboral”.Darío Martínez. Diputado nacional por el FpV y aspirante a la reelección

El dilema de Cristina

Como se sabe, la ex presidenta Cristina Fernández, llamó a la militancia a formar un frente ciudadano, un espacio por ahora sin liderazgos definidos. Pero no es ese el nombre que indicó Martínez que iba a tener el frente que se presentará a las elecciones legislativas.

Adentro estarán Nuevo Encuentro, el Partido Solidario y las agrupaciones kirchneristas La Jauretche, Kolina y todo el andamiaje que sostiene la militancia de calle.

“No le estamos diciendo que no a Macri por decir no. Nuestra propuesta es volver a un modelo que le sirva a la gente y no sólo a los empresarios”, sostuvo el diputado.

Este año se ponen en juego tres bancas para diputados y el peronismo no tiene más ilusiones que conservar lo que tiene con el doble de esfuerzo. En 2015, con Rioseco adentro, pudo meter un diputado.

Es por eso que buscará a una mujer para equilibrar la lista. Para ello ya suenan Asunción Miras Trabalón por Nuevo Encuentro y Tanya Bertoldi, subsecretaria de Arquitectura y Urbanismo del Municipio de Centenario y sobrina del ex intendente y actual diputado provincial del FpV, Javier Bertoldi.

Martínez hace tiempo que está dentro de la estructura del peronismo. No es nuevo, pero su alta exposición en las denuncias de Macri en los Panama Papers le dieron la chapa necesaria para estar arriba.