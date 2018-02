¿Matilda conoció a papá?

Al ser consultada sobre el protagonismo del economista en el proceso de gestación subrogada, Salazar aseguró que la “acompañó mucho en este tema”. “Vivió casi todo el proceso conmigo. Fue muy emotivo”.

Luli y Redrado en uno de sus viajes mientras eran novios. Hoy dicen estar separados pero se siguen viendo. Luli y Redrado en uno de sus viajes mientras eran novios. Hoy dicen estar separados pero se siguen viendo.

Aunque el ex presidente del Banco Central aseguró que no es el padre de la niña, Luciana nunca aclaró el tema. De hecho, sus palabras incrementaron las sospechas sobre la presunta paternidad de su ¿ex? “Eso lo tiene que contar Martín”, respondió la rubia en una ocasión. “¿Cuándo vas a contar la verdad a tus hijos y a la sociedad?”, le dijo en otro momento a Redrado vía Twitter. Más tarde, Luli contó que los hijos del golden boy se oponían a que agrandara la familia con ella.

Pese a las idas y venidas y a los reproches públicos de Luciana, el vínculo entre ellos continúa. Ella aseguró que jamás volvería con él, aunque muchos periodistas, como Jorge Rial, apuestan a que con el tiempo habrá un revival.

Luciana Salazar mostró a su hija Matilda y su lujosa habitación. Contó que la viste con ropa de grandes marcas. Luciana Salazar mostró a su hija Matilda y su lujosa habitación. Contó que la viste con ropa de grandes marcas.

Salazar reconoció en su última nota que recibe ayuda económica de Redrado. “Yo dejé casi toda mi vida en esto. Tuve ayuda de varias personas y, entre ellas, de él”, señaló volviendo a poner en duda si el ex funcionario es el padre de la niña. Por si fuera poco, añadió: “Creí que iban a bajar los candidatos ahora que soy mamá, pero generó más amor. Me aparecieron un montón de ex, ¡todos la quieren conocer!”. “¿Si hubo algún encuentro puntual? Hubo, pero mejor dejémoslo ahí. No importa qué es, no vamos a ponerle título. Fueron más de un encuentro. No vamos a decir si nuevo o viejo. Generalmente me interesan hombres más grandes”.

Salazar reveló que no quiso tener ningún vínculo con la gestante de Matilda después del nacimiento. Salazar reveló que no quiso tener ningún vínculo con la gestante de Matilda después del nacimiento.

CRÍTICAS

“No perdonan que sea sex symbol”

“Flor de la V me dijo que no me perdonaban que sea un sex symbol. Si hubiese sido una actriz del under, no me hubiesen pegado tanto. Hubiese preferido engordar 20 mil kilos a vivir todo lo que viví”, aseguró.