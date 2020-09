Mattia Binotto cree que Ferrari volverá a sufrir en Monza

Wolff remarcó que el rendimiento de la casa de Maranello no le hace bien a la categoría, pero también cuestionó las decisiones que tomó la escudería en estos años . "Al final, hay que cuestionar las prioridades que se han marcado en los últimos tiempos y de dónde viene esta falta de rendimiento. Ni los aficionados, ni la gente de Ferrari se merecen un resultado así. Es incorrecto decir las prioridades de Ferrari porque eso arrastra a Ferrari y a todos en Ferrari a esto. Quizá sean las decisiones que se han tomado dentro del equipo, dentro de ciertos miembros del equipo" , disparó.

binotto.jpg Mattia Binotto señaló que es muy probable que Ferrari vuelva a sufrir en Monza al igual lo hizo en Bélgica el pasado fin de semana.

Antes esas palabras, Binotto salió al cruce : "Sé que hay gente en otros equipos a la que le gusta hablar de nuestra situación y de nuestra afición. No hay nada que quiera responderle. Sé lo que está pasando con nuestros aficionados. Yo mismo soy aficionado y sé exactamente lo que está pasando con nosotros. He trabajado en esta fábrica durante 25 años. Conocemos nuestras prioridades y sabemos que no hay secretos en la F1. Sólo tienes que desarrollarte lo más rápido posible y tratar de establecer las prioridades correctas. Es cierto que fue un fin de semana muy malo para nosotros. Muy decepcionante, frustrante".

Pensando en este próximo fin de semana, el suizo remarcó que la posibilidad de tener una performance negativa está a la orden del día . "Es otra carrera en la que el rendimiento importa. Tenemos un paquete aerodinámico especial para Monza. Veremos cómo funciona. No me sorprendería que también suframos allí", se lamentó.

Por último, Binotto habló de la prohibición de los mapas de motores. "Habrá una nueva directiva técnica para la clasificación con respecto a lo que llamamos 'party mode', por lo que eventualmente esto puede afectar a algunos de los equipos. Tengo curiosidad por ver cuánto y qué equipos. Creo que será interesante en ese aspecto. Es un circuito que es muy sensible a la potencia y, eventualmente, el equilibrio de competitividad en el propio coche puede cambiar. También es importante comenzar por delante en una posición más alta en la parrilla porque cuando estás en tráfico, en general es difícil hacer que el coche funcione. Así que para Monza creo que la directiva técnica podría afectar más", cerró.