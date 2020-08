Mattia Binotto criticó a Racing Point por copiar el Mercedes

La legalidad o no del RP20 de Racing Point es la gran polémica del comienzo de la temporada 2020 de la Fórmula 1. La Federación Internacional del Automóvil sancionó al equipo con una multa de 400.000 euros y una quita de 15 puntos en el campeonato de constructores por copiar el sistema de refrigeración de los frenos delanteros del Mercedes 2019.

Sin embargo, la pena es por haber emulado los componentes del monoplaza de la marca alemana y no atañe a una falta técnica. De esta manera, evitaron excluir a la estructura de Lawrence Stroll de las fechas que ya había disputado la máxima categoría. Esta decisión de la FIA generó aún más rispideces y uno de los que salió a hablar fue Mattia Binotto .

binotto.jpg Mattia Binotto fue duro con Racing Point al copiar el Mercedes 2019 y remarcó que lo hicieron es totalmente ilegal.

"Ya hemos dicho lo que pensamos. Ha habido protestas y hubo un primer veredicto que dijo que lo que hizo Racing Point es ilegal. Stroll y Wolff pueden estar enojados, pero se han violado las reglas. Es como copiar en un examen. Están los que copian el examen y los que aprueban para que otros les copien", le dijo Binotto a Sky Italia.

Y añadió: "Los hechos son obvios. Creemos que la sentencia no fue la adecuada, no es posible copiar y entender el concepto completo detrás del coche. El reglamento es lo suficientemente claro y creemos que puede haber una violación. No creemos que el veredicto sea suficiente".

Por su parte, la FIA busca resguardarse de posibles problemas similares y por eso estableció en el reglamento que no podrá copiarse un auto entero. "Esto evitará que los equipos usen muchas fotos para copiar partes completas de otros autos como ha hecho Racing Point", expresó Nikolas Tombazis.

Y concluyó: "Seguiremos aceptando que algunos componentes sean copiados, pero no queremos que el auto entero sea básicamente una copia de otro, no queremos que el año que viene haya ocho o 10 Mercedes o copias del Mercedes".