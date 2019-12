Mauro Giallombardo volvió a girar arriba de un TC

El de Bernal señaló que venía pensando en la posibilidad de gira en su Ford, pero que no lo había planificado del todo. “Lo venía pensando. Solo le pregunté a Valentina (novia) si se animaría a subirse conmigo y me dijo “obvio”. Anoche no pude dormir. Cuando llegué al circuito consulté si me podía subir y me dieron el “ok”. Así que allá fui. Como no estaba previsto, no hubo tiempo de adaptar el auto para mí”, expresó.

En tanto, Mauro remarcó que su rendimiento fue mejor de lo que él mismo esperaban, más sabiendo que el auto no tenía las adaptaciones necesarias para que lo pudiera llevar de manera más cómoda. “Mejor de lo que esperaba. Esta fue una prueba muy fuerte para mí. Pensé que me iba a costar mucho pasar los cambios con mi mano derecha y sin embargo lo hice con bastante agilidad. Realmente no sabía que podía llegar a sentir arriba del auto. Tenía mucho miedo. No quería irme afuera”, comentó.

Además, agregó: “Di 15 vueltas. Llevé al “Pato” Silva, a sponsors, a mi doctor Orestes (Freixes, encargado de su rehabilitación). Lo subí a mi viejo (Néstor) y lloraba como un nene. Cuando la tuve a Valentina de acompañante fue cuando más fuerte anduve y me dijo: “Estás loco, ibas más rápido que el Pato, ja”. Fue increíble”.

Por último, Giallombardo se refirió a las sensaciones que tuvo en el manejo de su auto. “Desde el accidente nunca hice gimnasio para fortalecimiento. Todo lo que hice y hago son trabajos de rehabilitación. Pero lo soporté bien, con fuerza en el brazo izquierdo y me sorprendió haber hecho cosas que pensé que no iba a poder hacer. Porque mi duda era soltar el volante para pasar los cambios, porque en el karting ya voy sin problemas”, cerró.