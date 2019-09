"Me dijo 'negra fea', le tapé la boca y no recuerdo más"

La defensa de la acusada, que llegó esposada y seria al tribunal en medio de un fuerte despliegue de seguridad, califica el suceso como un homicidio imprudente. En cambio, la fiscalía y la acusación particular lo entienden como un asesinato con alevosía y reclaman para ella la máxima pena posible, prisión perpetua revisable. Esta condena, incluida en el código penal español en 2015, supone un mínimo de 25 años de encarcelamiento prolongables de forma ilimitada si el reo no muestra señales de haberse rehabilitado.

El pequeño Gabriel Cruz desapareció el 27 de febrero del 2018. Lo buscaron durante 12 días: su cuerpo apareció en el baúl del auto de la acusada.

El pequeño Gabriel Cruz desapareció el 27 de febrero de 2018 en la pequeña población de Las Hortichuelas, a pocos kilómetros de las paradisíacas playas del Cabo de Gata de Almería, después de haber estado en casa de su abuela. Durante 12 días se desplegó un dispositivo de búsqueda del pequeño, hijo único de padres separados, cuyo cadáver finalmente se encontró en el baúl del coche de Quezada con síntomas de haber sido asfixiado, según la documentación judicial.

Si la desaparición del pequeño y de sus padres conmovió a España, el presunto papel de su madrastra despertó coléricas reacciones contra ella. El proceso debe alargarse hasta el jueves y será a puerta cerrada a pedido de los familiares del niño, que quieren minimizar la exposición mediática del juicio.

--> Los detalles de su testimonio

En su declaración recalcó entre lágrimas su versión de que el nene jugaba con un hacha y, al decirle que tuviera cuidado, él le dijo que era “fea”, que no era su madre y que se volviera a su país. “Entra Gabriel con un hacha en la mano y le digo ‘deja el hacha que te puedes hacer daño’. Y empieza a gritarme: ‘Tú a mí no me mandas que no eres mi madre. Que eres negra fea, que tienes la nariz fea, que yo no quiero que estés con mi padre, quiero que mi padre se case con mi madre y quiero que te vayas a tu país’. Chillando todo eso y yo simplemente le tapé la boca. Yo no quería hacerle daño al niño. Yo solo quería que se callara. No quería matarlo. No quería quitarle la vida”, dijo. Tras una búsqueda que implicó a miles de persona, la acusada fue detenida con el cadáver del pequeño en el baúl de su auto, después de que lo hubiera desenterrado para cambiarlo de lugar. Detenida, confesó ser la autora del crimen, aunque aseguró que no quiso hacerlo, y en su declaración actual mantuvo esa versión.