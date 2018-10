“Me angustia mucho todo esto. Me pasa a mí, nos pasa a todos, a los que no somos ricos, y a la gente que no tiene laburo. Este Gobierno al que yo voté, porque yo voté a Macri porque no quería al ladrón de Scioli ni todos los que nos venían robando” dijo la periodista de Radio Mitre.

Continuó con: “Yo le pido al presidente que se dé cuenta de que no podemos más. Que no nos alcanza la plata, y yo soy una privilegiada, que tengo tres trabajos y no me alcanza. Y el que no tiene laburo, menos. No es que no queremos pagar. Queremos pagar, pero no nos alcanza".