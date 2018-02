Messenger Kids y el riesgo de los niños conectados

Si bien ya existía una versión previa para iPhone, su llegada al sistema operativo más popular del mundo hace pensar que su masificación será incontenible. Incluso, su debut fue precedido por una carta abierta en la que la Campaña para una Infancia No Comercial, una entidad que nuclea a varias organizaciones civiles, le pidió al CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, “discontinuar” la que consideró “la primera app social diseñada específicamente para chicos de menos de 13 años”. Dado el enorme alcance de la red social (tiene más de 2100 millones de usuarios), “Messenger Kids probablemente se convierta en la plataforma social más usada por los chicos de escuelas primarias”, le advirtieron en la nota: “Los más chicos simplemente no están listos para tener cuentas en redes sociales -insistieron-, no son lo suficientemente grandes como para navegar las complejidades de las relaciones online, que a menudo llevan a desentendimientos y conflictos incluso en usuarios maduros. Tampoco tienen un entendimiento desarrollado de la privacidad, incluido lo que es apropiado compartir con otros o quien accede a sus conversaciones, fotos y videos”.

Messenger Kids apunta a los niños de entre 6 y 12 años y, según Facebook, fue creada para que los chicos “estén en contacto con sus amigos y familiares y para construir relaciones más fuertes entre los niños y las personas que más les importan”. Es una app de mensajería que ayuda a los padres y a hijos a chatear de una manera más segura, con los adultos siempre teniendo el control sobre los contactos de los chicos y sobre con quién pueden mensajearse.

El avance parece implacable y el tema preocupa. La semana pasada, el Centro para Humanizar la Tecnología, creado por ex asesores y empleados jerárquicos de grandes tecnológicas, publicó un informe en el que llamó la atención sobre los problemas de salud que ya generan las redes sociales y los smartphones en los adolescentes y señala que el 50% de ellos se considera adicto a su teléfono; el 78% lo chequea cada hora; y el 48% de los que pasan más de cinco horas con su teléfono reportó sentimientos de depresión, aislamiento o suicidio.

Una costumbre que incomunica.

Para los psicólogos, darles teléfonos y otros dispositivos a los chicos es una salida fácil que evita la comunicación y lleva a que la familia termine entrando en un circuito del que no pueden salir los chicos ni los padres.