El partido se jugó en el Camp Nou y el primer gol lo anotó Iago Aspas para el Celta a los 20 minutos del primer tiempo, pero enseguida llegó el empate de Messi, 120 segundos más tarde, con una buena definición, y el primer tiempo finalizó igualado 1-1, según detallaron la Agencia EFE y el periódico deportivo AS.

En el segundo tiempo, Messi armó una jugada tremenda con Suárez, con pases cortos y precisos, y fue finalmente Jordi Alba quien dio el último pase al uruguayo para poner en ventaja al Barcelona a los 27 minutos, aunque no alcanzó para llevarse la victoria porque a los 25 minutos el uruguayo Maximiliano Gómez marcó para los "gallegos" la igualdad definitiva.

El Barcelona, que no contó con el argentino Javier Mascherano, afectado por una lesión muscular, es cómodo líder con 36 puntos e invicto, mientras que el Celta sumó 19 unidades.

En el equipo de Vigo ingresaron en el segundo tiempo tres argentinos: Facundo Roncaglia, ex Boca y Estudiantes de La Plata, Gustavo Cabral, ex Racing Club y River Plate, y Pablo Hernández, el ex jugador de Argentinos Juniors nacido en Tucumán y nacionalizado chileno.