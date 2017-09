Mi gran casorio griego

Luego, la ex de José Ottavis explicó: “Es lo que me propuso él, y yo le dije que sí”. “Es mi gran casamiento griego porque soy muy popular, obvio que me gustaría que esté toda la gente. No me gusta dejar gente afuera. Si me caso, todos los que formaron parte de mi historia tienen que estar. Él quiere que sea algo más íntimo”, contó Vicky.

“Si me caso por primera vez, tiene que ser único y mágico, así que pienso invitar como a mil personas”, agregó.

Un sueño

La mediática se animó a contar que ya sueña despierta en ese especial momento. “Me imagino nerviosa en mi noche de bodas. Es re obvio lo que me imagino, pero me veo entrando por la iglesia, un megavestido. Desde que nací lo soñé así, gigante, de allá hasta acá (indicó haciendo señas). En Nueva York cuando hay nieve es muy mágico”, reveló la Griega muy entusiasmada.

No cumplió

Vicky fue intimada por la Justicia en la causa por el vuelo del escándalo. Para evitar el juicio oral por haber piloteado un avión de línea, la vedette se comprometió a realizar tareas comunitarias. Hasta el momento no cumplió. Casi 300 horas de tareas comunitarias para Cáritas y para el centro comunitario Los Piletones fue lo que firmó Xipolitakis para no ir a juicio.