El defensor de Vélez y la ex participante del “Bailando 2017” coincidieron en la cervecería La Paloma, de Pico Mónaco. Ambos llegaron con sus respectivos grupos de amigos y al encontrarse tomaron unas cervezas juntos.

El encuentro fue deschavado por Ángel de Brito, ya que contó con las fotos de ambos por separado en el mismo local gastronómico. Si bien en un primero momento Viciconte intentó negar la cena con Poroto, el ex de Nicole Neumann se hizo cargo y dio detalles de la multitudinaria y sorpresiva reunión que incluyó a Pico y a Facundo Moyano, la actual pareja de su ex, Nicole Neumann. “Fui con mi hermano, con mi cuñada y tres amigos. Cuando entré, de casualidad estaba Moyano con un amigo, que también lo saludé. Y también estaba Pico por ahí. Después se vino a la mesa a tomar algo con nosotros”, dijo sobre el ex tenista, que actualemente se encuentra en crisis con Pampita. “Estuvimos hablando un poquito de todo con Juan y mis amigos”, agregó.

En cuanto a la popular chica Combate, Cubero admitió: “Después cayó Mica con amigas, pero fue nada más que coincidencia. Más tarde sí, nos juntamos a tomar unas cervezas donde estábamos cenando, pero cada uno fue con su grupo. No sabíamos que nos íbamos a encontrar ahí, para nada”, relató.

La explicación del futbolista es similar a la que dio semanas atrás cuando se mostró muy cerca de Viciconte en una gala de Caras. “Estuvimos hablando mucho pero no nos fuimos juntos”, había dicho Fabián. Desde hace tiempo, ambos vienen coqueteando frente a las cámaras. Cubero hasta reveló que la invitó al cine pero ella no aceptó para no dar que hablar.

