Microsoft quiere un asistente virtual más coloquial

No es lo único que está presentando Microsoft, claro. Otro producto destacado entre los que irán conociendo a lo largo del año es el “Fluid”, que permite colaborar en tiempo real con hasta ocho personas, no solo editando documentos y conversaciones mediante videoconferencia, sino también con nuevos objetos “fluid” que, estén donde estén, se podrán editar de forma colaborativa, aunque se encuentren en una presentación o dentro de un email. También habrá novedades con Microsoft Edge, basado en el programa Chromium y compatible con Internet Explorer, aún utilizado por el 60% de las corporaciones, y que además será capaz de bloquear los anuncios en la configuración de privacidad más intensa. También se conoció “Satya”, que trata sobre videojuegos y los 63 millones de jugadores conectados a Xbox Live, y dejó ver un posible Minecraft con realidad aumentada para jugar en la calle tipo Pokémon Go.

