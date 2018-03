Miles de mujeres marcharon contra los femicidios y por el aborto legal

Una movilización de más de siete mil personas, con una gran mayoría femenina, recorrió ayer a la tarde el centro de la ciudad, embanderando las consignas “Basta de femicidios”, “Ni una menos” y “Aborto legal”.

La multitudinaria marcha partió a las 18 del Monumento, dividida en bloques. Adelante fueron las organizaciones feministas y mujeres que asistieron de manera individual; luego seguían los grupos vinculados con los derechos de género, y más atrás transitaban los sindicatos, agrupaciones barriales y partidos políticos “mixtos”, es decir, los que incluían a varones en sus filas.

Fue una jornada calurosa, en la que hubo que recurrir a abanicos y gorras para soportar el sol, que recién dio tregua cuando la marcha estaba finalizando. Mientras algunos salían a la vereda asombrados por la colorida marea de manifestantes, las mujeres cantaban a viva voz “Ni una menos, vivas nos queremos”, una frase que nació en Argentina en 2016, tras el femicidio de Lucía Pérez, y ayer se repitió en distintos idiomas por todo el planeta.

Al igual que el año pasado, en Neuquén fue abrumadora la cantidad de jóvenes y adolescentes que marcharon por el 8 de Marzo, un día histórico dentro del movimiento de lucha de las mujeres. Hubo miles de chicas de muy corta edad en las calles, todas con el pañuelo verde al cuello correspondiente a la campaña nacional por la legalización del aborto.

La movilización fue extensa, de más de siete cuadras, con un recorrido irregular que rodeó el microcentro. Por momentos, desde la Avenida Argentina se podía ver una columna que giraba en una esquina hasta perderse por una calle lateral mientras otro grupo reaparecía cuatro cuadras más arriba y un tercer bloque giraba en U más abajo, sobre Olascoaga.

“A los femicidas los cuida la Policía”, se escuchó en varias ocasiones, en alusión al doble crimen de Las Ovejas, que hace dos semanas conmocionó a todos los neuquinos. Familiares de la mujer y la niña asesinadas por Lorenzo Muñoz, quien aún se encuentra prófugo, participaron de la marcha.

A las 20, confluyeron todas las columnas de nuevo en el Monumento a San Martín, donde se leyeron mensajes de varias organizaciones, en su mayoría aludiendo a la violencia machista, los femicidios y la necesidad de despenalizar la interrupción del embarazo. “Queremos aborto legal para que dejen de morir las mujeres pobres, porque estamos a favor de la vida”, sintetizó Alejandra Delarriva, dirigente del gremio docente ATEN.

Escrache de ATE a Pechi Quiroga

A las 9, mujeres de la agrupación Las Estatales, del gremio ATE, hicieron un escrache en el municipio contra el intendente Horacio Quiroga por no avalar que sus empleadas se retiren a manifestarse. Ingresaron al edificio con redoblantes y pintaron el suelo para recordar el doble femicidio de Las Ovejas. El intendente las acusó de golpear a dos municipales varones y presentó una denuncia policial por “agresión física”.

Volanteada y ruidazos en toda la ciudad

En la previa de la marcha, se sucedieron distintas actividades por toda la ciudad en las que las mujeres buscaron hacer visible el paro. La primera fue una volanteada sobre la Ruta 7, frente a la maderera MAM, y también hubo ruidazos en esquinas céntricas y algunos barrios.

En MAM, un grupo repartió volantes para respaldar el reclamo de las mujeres despedidas de esa maderera, Textil Neuquén y el INTI. Luego, a las 9, se hizo una radio abierta en la sala Fernández Rego.

A la misma hora, la concejala Cecilia Maletti hizo otra radio abierta dentro del Deliberante, que finalizó con un ruidazo sobre la calle Leloir del que participaron funcionarias y asesoras de distintos bloques políticos.

Al mediodía, mujeres de Barrios de Pie hicieron ruidazos simultáneos en al menos cinco barrios, mientras periodistas del diario Río Negro hacían lo mismo frente a la agencia de la calle Ministro González. A las 13, hubo otra manifestación ruidosa de trabajadoras de LU5, Radio Teen y LM Neuquén sobre la calle Belgrano.

Opinión: La Justicia sexista,un ámbito de violencia. Ruth Zurbriggen. Activista feminista neuquina de La Revuelta

Quedamos felices y expectantes con la movilización que se dio este 8 de Marzo en el mundo, gracias a un movimiento como el feminista, que no para en su creatividad y en su decisión de salir a combatir las políticas de ajuste y a los machitos, que los tenemos metidos en sindicatos y en las organizaciones políticas en las que estamos.

Eso nos desafía a pensar cómo continuamos en procesos de alianzas y articulaciones, pese a que en Neuquén hay sectores que nos tienen acostumbradas a romper acuerdos y no venir a las asambleas de Ni Una Menos. Tienen todo el derecho a no participar, pero no a querer irrumpir en las marchas.

En Neuquén hay una situación problemática. La Justicia sexista no para de ser un ámbito de violencia contra las mujeres por todo lo que no garantiza. Faltan políticas públicas, programas para mujeres destruidas por la violencia y para la aplicación efectiva de la educación sexual integral. Me avergüenza que diputados de la provincia, del MPN, ya hayan decidido votar en contra del aborto legal. No votan en contra del aborto, votan a favor del aborto clandestino.