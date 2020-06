- ¿Cómo está Añelo en el tema sanitario?

Venimos bastante bien, seguimos teniendo el control en el ingreso a la localidad. Estamos tomando todas las medias de precaución necesarias para afrontar esta situación complicada que estamos viviendo. No hemos tenido casos positivos de coronavirus, por suerte.

- La ciudad parece no ser lo que era antes. ¿En cuánto disminuyó la circulación, sumada a la caída de la actividad petrolera?

En cantidad de vehículos cayó el 50%. Pasan la mitad de camionetas y camones que antes de la pandemia. Esto realmente nos está preocupando muchísimo. La misma gente se está dando cuenta de que esto no es lo mismo, no solo por la pandemia, sino porque ya casi no hay movimiento por la actividad hidrocarburífera. Hay mucha preocupación en el sector de los trabajadores petroleros que por la baja de la actividad están parados en la casa, cobrando un 60% del sueldo. También hay preocupación en la gente de la construcción, con la Uocra, donde hay contratos de obras que se terminan. Hoy no hay obras nuevas en la ciudad.

- ¿A cuántas familias está asistiendo la Municipalidad en este contexto?

Son alrededor de 400 familias a las que estamos ayudando con aportes municipales y también del gobierno provincial. Somos una municipalidad chica, donde esta situación de pasar de ser el boom de Vaca Muerta a ayudar a gente desocupada nos ha golpeado. Estamos destinando un poco más de un millón de pesos al mes en ayuda social, que es más o menos el 20% de nuestro presupuesto para funcionar. Recibimos unos 80 millones de pesos al año. Para dar un ejemplo, antes del coronavirus asistíamos a 50 familias con 200 mil pesos, y ahora estamos en 400 familias. Es realmente un aumento significativo.

- Con el protocolo para la industria hidrocarburífera, de a poco se ve más movimiento en los yacimientos estos días. ¿Se reactiva todo?

Es lo que queremos todos, en la localidad y en la provincia, que las operadoras vuelvan a perforar, porque son las que sostienen el trabajo. Acá todas las empresas de servicio dependen de eso y, con ello, mucha mano de obra. Estamos pidiendo que las operadoras empiecen a dar indicios de las nuevas obras que tenían proyectadas para este año, que es lo que va a reactivar la economía local y también la provincial.

- Por ejemplo, ¿qué obras estaban proyectadas? ¿Alguna que pueda hacerles pasar el invierno a los que están desocupados?

Tenemos varias que quedaron en el tintero. Son obras que ya se las habían adjudicado a algunas empresas, pero por la cuestión económica y de la pandemia quedaron frenadas y no hay todavía un indicio de cuándo van a comenzar. Estamos hablando permanentemente con la gente de las petroleras, también con el delegado regional del sindicato petrolero y con Víctor Carcar de la Uocra. Estamos todos preocupados por la situación.

- ¿Cómo están los comercios en Añelo?

Bastante mal, porque todo depende de la economía petrolera. Hablaba con el dueño de un hotel histórico, el hotel El Sol, que está por cerrar. No pudo sostener los sueldos. Nadie se está alojando en el hotel y el restaurante está cerrado.

- ¿Qué le pasa cuando mira las propagandas del boom de Vaca Muerta y ahora ve cómo está la ciudad?

Si uno recorre las calles de Añelo, volvimos a ser los viejos habitantes de toda la vida. Vemos que la actividad no remonta y eso asusta a todo el mundo, sobre todo a los comerciantes. El planteo permanente es cuál va a ser la proyección de Vaca Muerta. Provincia nos ha ayudado muchísimo a dotar de infraestructura a esta localidad que crece a pasos agigantados. Éramos 1700 habitantes y hoy somos casi 9 mil en cuestión de cinco o seis años.

- ¿Qué es lo más urgente que necesita la ciudad hoy?

Obras de infraestructura como agua potable en algunos sectores y encarar un plan de viviendas como lo veníamos trabajando. Eso es lo que necesitamos como pueblo.

