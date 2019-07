Ministra brasileña: "Las niñas son violadas porque no usan calzones"

No es la primera vez que la ministra de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos de Brasil recibe críticas por sus polémicos comentarios. En esta ocasión, la pastora evangélica Damares Alves dijo que las niñas de una región de la Amazonia son víctimas de estupros debido a que no acostumbran andar con ropa interior. “Especialistas nos dijeron que las niñas de allá son violadas porque no tienen calzones, la niñas no usan calzones porque son pobres”, señaló Alves durante un acto oficial.