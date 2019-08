Las antiparras de FORM proporcionan a los nadadores un seguimiento de las estadísticas del entrenamiento en tiempo real en la pantalla frente a los ojos del usuario. Las antiparras tienen mucha diferencia con otras salvo por presentar un mayor grosor de la funda en un lado. En este punto, está instalado un proyector, batería, placa de control y dos botones para el control.

La compañía no revela la resolución de las gafas y funciona en modo monocromo amarillo.

Los lentes salieron a la venta a un precio de 199 dólares, según el sitio web de la compañía.

FORM Swim Goggles – See your metrics while you swim