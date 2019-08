Mirá los estrenos de Netflix para septiembre

Welcome to The I-Land | Netflix

Serie de ciencia-ficción creada por Neil LaBute. La trama gira en torno a 10 personas que despiertan sin recordar lo que pasó en una isla misteriosa que oculta multitud de secretos. Kate Bosworth, Natalie Martinez, Alex Pettyfer, Kyle Schmid y Gilles Geary lideran el reparto. Estreno 12 de septiembre.

Unbelieable

Unbelievable | Official Trailer | Netflix

En 2008 una joven sufrió una violación y denuncia el caso poco después. Sin embargo, las autoridades comenzaron a dudar de los hechos y ella acabó retractándose la acusación. El problema surge en 2011 cuando atraparon a su violador. Toni Collette es una de sus protagonistas. Estreno 13 septiembre

Criminal

Criminal | Cast Announcement | Netflix

La serie está situada en diferentes locaciones, España, Francia, Alemania y Reino Unido. La serie indaga las peculiaridades de los métodos de interrogación que tienen las distintas fuerzas cuando abordan a los sospechosos de diferentes crímenes. Estreno 20 septiembre

Bard of Blood

BARD OF BLOOD | Announcement | Netflix

Adaptación de la novela escrita por Bilal Siddiqi. Es un thriller de espionaje indio que cuenta la historia de un antiguo agente del RAW que es ahora profesor en Mumbai. En su momento se vio obligado a abandonar la agencia tras una misión desastrosa, pero vuelve a ser reclutado para investigar la muerte de su antiguo jefe. Estreno 20 septiembre

The Politician

The Politician | Official Trailer | Netflix

Primera serie de Ryan Murphy en Netflix, que cuenta además con un reparto lleno de estrellas: Ben Platt, Gwyneth Paltrow, Jessica Lange y Zoey Deutch. Cuenta la historia de Payton, quien desde pequeño tiene la meta de convertirse en presidente de los Estados Unidos, pero su primer objetivo será sobrevivir al instituto.

Marianne

Serie francesa sobre una escritora que descubre que las historias de terror que escribe se vuelven realidad. La autora vuelve a su ciudad natal para enfrentar a los demonios de su pasado que le sirven de inspiración. Creada, co-escrita y dirigida por Samuel Bodin. Estreno 13 septiembre.

Monarca

Serie mexicana producida por Salma Hayek. La historia transcurre en la alta sociedad del país azteca, donde la corrupción, los escándalos y la violencia son moneda corriente. Creada por Diego Gutiérrez, sus protagonistas tendrán el rostro de Irene Azuela y Juan Manuel Bernal. Estreno 13 de septiembre.

October Faction

Adaptación del cómic sobre una pareja de cazadores de monstruos que deciden regresar junto a sus hijos a su hogar tras la muerte del padre de él. La pareja mantiene oculto su particular trabajo a los habitantes de la zona, pero no tardarán en descubrir que ese pequeño pueblo es mucho menos idílico de lo que parece. Estreno 26 septiembre.

Otras series:

' Handsome Siblings': 1 septiembre

' Ainori Love Wagon: African Journey': 5 septiembre

' Élite' T2: 6 septiembre

'El marginal' T3: 13 septiembre

'Las del hockey': 13 septiembre

'The Ranch' PArte 7: 13 septiembre

'Top Boy': 13 septiembre

'The Chef Show' Volumen 2: 13 septiembre

'Los Tigres del Norte en la Prisión de Folsom': 15 septiembre

'Des(encanto)' Parte 2: 20 septiembre

'Fastest Car' T2: 20 septiembre

'Vagabond': 20 septiembre

'Jeff Dunham: Beside Himself': 24 septiembre

'Glitch' T3: 25 septiembre

' Jack Whitehall: Travels with My Father' T3: 27 septiembre

'Skylines': 27 septiembre

'The Good Place' T4: 27 septiembre

'The Spy': 27 septiembre

' Tiny House Nation' volumen 2: 29 septiembre

Películas

Tall Girl: 13 septiembre

Between Two Ferns: The Movie: 20 septiembre

El lado siniestro de la luna

Documentales

'Ghosts of Sugar Land': 6 septiembre

'Hello, Privilege. It's Me, Chelsea': 13 septiembre

'Abstract: The Art of Design' T2: 25 de septiembre

'Explained' T2: 26 septiembre

The Mind, Explained: estreno 12 septiembre

