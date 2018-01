En el primer envío de la temporada, se sentarán a la mesa de la diva Carmen Barbieri, el trío Midachi, Ingrid Grudke y Ariel Puchetta. El cierre musical estará a cargo del grupo Ráfaga.

Su fórmula

La Chiqui este año se encuentra celebrando medio siglo de sus míticos almuerzos televisivos, que nacieron por iniciativa de Alejandro Romay en la pantalla de Canal 9 en 1968.

“El gran secreto es ocuparse y aggiornarse, estar siempre al día. Yo no tengo la necesidad de trabajar, ahora mismo podría estar con mi familia en Punta del Este de vacaciones, sin embargo vengo a Mar del Plata porque me gusta estar acá, en contacto con el público. Me hace bien mental y físicamente, tengo pasión por lo que hago”, dijo recientemente la conductora al referirse a su permanencia en la pantalla chica.