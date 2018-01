Mirtha le pasó factura a Ingrid Grudke

La Chiqui no se privó de preguntarle cómo es actualmente su vínculo con su ex, Cristóbal López. “Yo estoy enamorada, pero cuando lo conocí no sabía quién era, y ahora es una cuestión muy difícil. Ya está, estoy separada, es una cuestión personal que quiero guardar, todos opinan y no saben lo que siento. Estoy abocada a mi trabajo”, dijo la actriz, que integra el elenco de la obra Como el culo.

