Mirtha Legrand no tiene problema en reconocer que votó a Cambiemos en las últimas elecciones presidenciales. Incluso suele decir que la victoria de Mauricio Macri fue posible, en parte, gracias a ella. Sin embargo, la diva nunca ocultó su malestar con algunas medidas del Gobierno y lo hizo público desde su programa. Estas disconformidades la llevaron en 2016 a reunirse con el Presidente en la Casa Rosada, lo que a su vez dejó en evidencia la importancia que le da el Ejecutivo a la conductora.

Mientras se prepara para celebrar su cumpleaños número 90, Mirtha repasó su extensa carrera y arrojó algunas importantes definiciones sobre la realidad del país en una entrevista que publica Crónica este domingo en su edición impresa.

A continuación, las frases más destacadas:

1. "Esta ha sido, en muchos años, mi mejor temporada de audiencia. Alrededor de 3.000 personas se dieron cita en la terraza del hotel en cada uno de mis programas. Me reconforta y me da muchísima alegría. No es un hecho fortuito, es una estadística que me llena de orgullo y felicidad".

2. "Las autoridades del canal quieren que regrese lo más pronto posible y yo los entiendo, todo este tema lo está viendo Nacho (Viale) y es probable que se pueda dar en marzo".

3. "No espero mi cumpleaños con ansiedad, pero sí con bellos deseos. Recibir durante tanto tiempo el apoyo incondicional de la gente es un hecho para mí hermoso. No tengo dudas de que mis mejores años están por venir. Agradezco cada minuto que me toca por vivir".

4. "Vivo las 24 horas para mi profesión. Me dedico plenamente y trato siempre de estar lo más actualizada posible. Me encanta la lectura y leo de todo: novelas, cuentos, biografías de políticos y también ensayos sociales. Me gusta y quiero estar al tanto de todo. Me documento con cada uno de mis invitados y no dejo el menor detalle librado al azar. Ejercito mi mente y cuido mi organismo".

5. "Siempre fui una persona de cuidarme. Evito frituras, condimentos fuertes, la sal, el azúcar, pero por lo general como de todo. Los gustos me los doy, pero nunca dejo de transitar el delicado equilibrio que es, en definitiva, prioritario en cualquier aspecto de la vida".

6. "El Gobierno comunica las cosas mal. Se hacen cosas que dejan un resultado positivo y la gente no se entera. Yo hice mucho para que ellos ganaran, pero tengo que ser honesta, me decepciona su falta de sensibilidad social".

7. "Nos han prometido desde un primer momento que iban a venir los capitales, pero evidentemente no arribaron y la pobreza, por otra parte, fue en aumento"

8. "La clase media es la más castigada por las medidas económicas que se están tomando y, como rara paradoja, es el sector que posibilitó el triunfo de Cambiemos. Yo me pregunto si puede acceder a una vivienda la gente que no supera los 12.500 pesos. Por cierto que no. Y el déficit y la deuda que se mantiene en este aspecto con la gente es inmenso".

9. "El Gobierno debe ser más realista. Para ellos está todo bien y no pasa nada malo. A mí me sorprende y me causa gracia muchas veces, porque tuve la posibilidad de decírselo cara a cara pero noté que no les cae la ficha, como se dice en la calle. Es increíble pero real".

10. "Tuve la posibilidad de ver prácticamente la mayor parte de las producción más importantes de la cartelera teatral. Muchas de ellas volvieron a impactarme por el grado de calidad interpretativa y de producción que tienen. La última que presencié fue Bajo terapia y me gustó mucho. También la pasé muy bien con El otro lado de la cama. Me emocioné mucho con Nicolás Vázquez y sobre todo cómo está viviendo su duelo después de la muerte de su joven hermano".