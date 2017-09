Mucho ejercicio ayuda a reducir los efectos del dolor de cabeza

A nivel mundial, la migraña afecta a una de cada 10 personas y es una de las principales razones por las que la gente consulta a un médico, y sin embargo continúa siendo tratada como un mal menor y no se le da la prioridad que debería. El impacto es significativo, ya que no sólo representa una carga económica importante al afectar la productividad del 90% de quienes la padecen, sino que además implica una terrible carga social y personal.

Los especialistas señalan la importancia de que no se reconozca la afección como sólo un dolor de cabeza intenso, sino como una enfermedad grave que requiere de un tratamiento específico para curarla. Puntualmente, en la actualidad no existe un terapia que se haya desarrollado específicamente para la migraña, la mayoría de los medicamentos disponibles, ya sean de venta libre o receta médica, buscan aliviar los síntomas una vez que ya iniciaron, pero no curar de raíz la afección.

Uno de los abordajes terapéuticos puede estar en la actividad física. Según una investigación de la Universidad de Basilea (Suiza), un entrenamiento de alta intensidad puede contribuir a reducir la frecuencia de las crisis. Así lo observaron en una prueba con 20 mujeres y cuatro hombres que siguieron un régimen de ejercicios dos veces por semana (28 minutos por sesión) durante 12 semanas.

Alice Minghett, autora principal del estudio presentado en el 18° Congreso de la Sociedad Internacional de Cefaleas, argumentó que “el ejercicio aeróbico supervisado debe considerarse una estrategia preventiva y de tratamiento complementaria para los migrañosos”. La razón radica en que la ejercitación favorece una correcta circulación oxigena mejor los tejidos y la sangre llega a todo el cuerpo, lo que a su vez ayuda a disminuir la frecuencia de episodios.

La migraña es una enfermedad neurológica grave que puede tener hasta cuatro fases diferentes: premonitoria (o pródromos), aura, dolor de cabeza y pospródromos. Los síntomas van desde dolor de cabeza moderado o intenso -típicamente pulsátil- asociado con náuseas, vómitos, sensibilidad a la luz, los sonidos y los olores. Algunas personas incluso llegan a experimentar trastornos visuales, sensoriales y del lenguaje, algo que es denominado aura.

La franja de edad que más la sufre

Cerca de dos tercios de los afectados son mujeres en edad reproductiva, de entre 20 y 40 años. Lo habitual en ellas es que sufren “migrañas episódicas”, por lo menos dos a cuatro al mes. Las hormonas pueden provocar fluctuaciones en la frecuencia de los dolores. De hecho, la migraña se vuelve más frecuente en los días previos al período menstrual o durante la toma de anticonceptivos.

La automedicación es un problema

La automedicación es una de las respuestas más usuales ante el problema. “Tomar medicación analgésica durante 15 o más días al mes puede aumentar el dolor de cabeza y agravar la migraña. En un cuadro de este tipo, la medicación se toma al inicio”, dijo la doctora María Goicochea.