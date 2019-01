Muere un piloto en un choque de aviones rusos

Los aviones Su-34 estaban en vuelos de práctica cuando tuvieron contacto a unos 35 kilómetros de la costa, en el Mar de Japón, se indicó en un comunicado. Uno de los aviones se estrelló en el mar, en donde fueron rescatados sobre una balsa (parte del equipo de emergencia) el piloto y el copiloto. En tanto, el comandante del otro vuelo no tuvo la misma suerte y perdió la vida en el impacto. La Fuerza Aérea rusa no especificó si en la nave que aún no fue hallada iba un segundo navegante (se presume que sí) y aguarda a que mejoren las condiciones climáticas en la zona para continuar con la búsqueda. Ninguno de estos aviones transportaba misiles.