Apple reveló cuáles son los sueldos base de sus empleados en Estados Unidos

Hay empresas que están catalogadas dentro de las "más grandes del mundo", y Apple es una de las que siempre se impone en este listado. Ante ello, saber cuánto cobra cada empleado según su puesto de trabajo siempre fue considerado una incógnita, pero ahora se han conocido los salarios base de sus empleados en Estados Unidos.

Algo que muchos consideraban uno de los "secretos más grandes y mejores guardados" dentro del mundo tecnológico se ha revelado gracias a la publicación de datos que ofreció Business Insider, luego de que la empresa fundada por Steve Jobs compartiera ante el Departamento de Trabajo de Estados Unidos los rangos salariales exactos para decenas de puestos técnicos y de gestión.

Salarios base anuales por puesto: los números exactos de Apple Los datos publicados por Business Insider corresponden a los salarios base anuales por puesto, que corresponden exclusivamente a contrataciones de trabajadores extranjeros en el país. Además, es importante destacar que esto no incluye bonos, acciones ni otros beneficios adicionales.