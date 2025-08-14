Apple reveló cuáles son los sueldos base de sus empleados en Estados Unidos

La noticia se difundió y causó revolución en las redes sociales. El monto varía según el puesto y la especialidad.
Hay empresas que están catalogadas dentro de las "más grandes del mundo", y Apple es una de las que siempre se impone en este listado. Ante ello, saber cuánto cobra cada empleado según su puesto de trabajo siempre fue considerado una incógnita, pero ahora se han conocido los salarios base de sus empleados en Estados Unidos.
Algo que muchos consideraban uno de los "secretos más grandes y mejores guardados" dentro del mundo tecnológico se ha revelado gracias a la publicación de datos que ofreció Business Insider, luego de que la empresa fundada por Steve Jobs compartiera ante el Departamento de Trabajo de Estados Unidos los rangos salariales exactos para decenas de puestos técnicos y de gestión.
Salarios base anuales por puesto: los números exactos de Apple
Los datos publicados por Business Insider corresponden a los salarios base anuales por puesto, que corresponden exclusivamente a contrataciones de trabajadores extranjeros en el país. Además, es importante destacar que esto no incluye bonos, acciones ni otros beneficios adicionales.
Los números de los trabajadores extranjeros de Apple difieren considerablemente si se tienen en cuenta los puestos y la especialidad técnica de cada uno. Los valores, expresados en dólares estadounidenses (USD), van desde poco menos de USD 94.640 hasta casi medio millón de dólares.
Salarios anuales de los trabajadores de Apple por puesto: ingeniería
- CPU Implementation Engineering: USD 103.164 a USD 264.200
- Design for Test Engineer: USD 131.352 a USD 293.800
- Design Verification: USD 103.164 a USD 312.200
- Electronics Engineer: USD 108.160 a USD 264.200
- Engineering Project/Program Manager: USD 105.550 a USD 301.400
- FE Engineering: USD 125.694 a USD 312.200
- Hardware Development: USD 124.942 a USD 293.800
- Hardware Systems Engineering: USD 125.495 a USD 378.700
- Manufacturing Quality: USD 142.293 a USD 227.600
- Module Design Engineer: USD 108.796 a USD 329.600
- Physical Design Engineer: USD 101.982 a USD 341.200
- Production Services Engineer: USD 122.800 a USD 293.800
- Reliability Engineering: USD 128.300 a USD 264.200
- RF/Analog/Mixed Signal Engineering: USD 131.352 a USD 312.200
- Silicon Validation Engineering: USD 103.164 a USD 329.600
- System Product Design Engineer: USD 103.164 a USD 312.200
- Tools and Automation Engineer: USD 105.602 a USD 293.800
- Wireless Systems Engineering: USD 128.300 a USD 312.200
- Wireless Systems Validation Engineer: USD 126.672 a USD 312.200
Salarios anuales de los trabajadores de Apple por puesto: roles relacionados con datos y ciencia de datos
- Data Engineer: USD 105.602 a USD 234.700
- Data Scientist: USD 105.550 a USD 322.400
Salarios anuales de los trabajadores de Apple por puesto: vinculados a inteligencia artificial y aprendizaje automático
- Machine Learning: USD 126.880 a USD 329.600
- Machine Learning Engineer: USD 143.100 a USD 312.200
- Machine Learning Research: USD 114.100 a USD 312.200
Salarios anuales de los trabajadores de Apple por puesto: desarrollo de software
- AR/VR Software Development: USD 129.805 a USD 312.200
- Human Interface Designer: USD 135.400 a USD 468.500
- Software Developer: USD 132.267 a USD 264.200
- Software Development Engineer: USD 132.267 a USD 378.700
- Software Development Engineer - Applications: USD 132.267 a USD 378.700
- Software Development Engineer - Data: USD 135.400 a USD 329.600
- Software Development Engineer - Firmware: USD 126.880 a USD 312.200
- Software Development Engineer - Test: USD 94.640 a USD 329.600
- Software Development Engineering Manager: USD 166.691 a USD 378.700
- Software Engineering Applications: USD 103.164 a USD 378.700
- Software Engineering Applications Manager: USD 171.400 a USD 378.700
- Software Engineering Systems: USD 126.880 a USD 329.600
Salarios anuales de los trabajadores de Apple por puesto: roles técnicos y de gestión
- Professional Services Consultant: USD 100.200 a USD 258.700
- Strategic Sourcing Manager: USD 110.600 a USD 286.400
- Supply Demand Planning: USD 100.200 a USD 209.900
