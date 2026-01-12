Estallido social en Irán: más de 500 muertos y una amenaza directa a Estados Unidos

Las protestas dejan un gran número de víctimas. El régimen islámico advierte que atacará bases norteamericanas si Donald Trump interviene. Las crudas imágenes.

Las calles de Irán quedaron marcadas por marchas nocturnas, incendios y una represión que dejó cientos de víctimas en pocas semanas.

Irán atraviesa una de las crisis políticas y sociales más graves de los últimos años. En apenas dos semanas de disturbios, organizaciones de derechos humanos registraron más de quinientas muertes , miles de detenciones y una escalada de tensión que ya supera las fronteras del país.

En paralelo a la represión interna, el liderazgo iraní lanzó una advertencia directa a Estados Unidos ante la posibilidad de una intervención impulsada por el presidente Donald Trump.

El estallido comenzó a fines de diciembre como una protesta contra el aumento del costo de vida, l a inflación y los problemas de abastecimiento. Sin embargo, en pocos días el reclamo derivó en un cuestionamiento frontal al sistema político instaurado tras la Revolución Islámica de 1979. Las calles de Teherán, Mashhad y otras ciudades se convirtieron en escenario de marchas nocturnas, incendios, barricadas y enfrentamientos con fuerzas de seguridad.

El grupo de derechos humanos HRANA, con base en Estados Unidos y redes de activistas dentro y fuera de Irán, informó que 538 personas murieron en el marco de la represión. De ese total, 490 eran manifestantes y 48 integrantes de fuerzas de seguridad. A la par, más de 10.600 personas quedaron detenidas. El gobierno iraní no publicó cifras oficiales, lo que dejó el recuento de víctimas en manos de organizaciones independientes y de registros extraoficiales.

La advertencia de Teherán y el tablero internacional

Mientras la crisis se profundiza, el conflicto tomó una dimensión geopolítica. Donald Trump reiteró que podría intervenir si el régimen iraní utiliza la fuerza contra los manifestantes. Según medios estadounidenses, la Casa Blanca evaluó opciones que incluyen ataques militares, operaciones cibernéticas, sanciones ampliadas y apoyo digital a sectores opositores.

La respuesta desde Teherán no tardó. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, ex comandante de la Guardia Revolucionaria, lanzó un mensaje directo a Washington. Aseguró que cualquier agresión contra Irán convertiría en objetivos legítimos a las bases y barcos de Estados Unidos en la región, además de los territorios bajo control israelí.

El régimen iraní sostiene que las protestas reciben apoyo externo. Funcionarios del gobierno y medios estatales acusan a Estados Unidos e Israel de fomentar la inestabilidad. Ese discurso forma parte de una estrategia para presentar el levantamiento como una operación extranjera y no como un estallido social interno.

Calles en llamas y un apagón informativo

Las imágenes que logran salir del país muestran una realidad cruda. En Teherán, multitudes recorren avenidas durante la noche, aplauden y corean consignas contra el régimen. En Mashhad, una de las principales ciudades del noreste, se observan columnas de humo, incendios y calles cubiertas de escombros.

El gobierno activó un apagón casi total de internet para limitar la circulación de información. A pesar de esa restricción, videos y fotos se filtran por redes sociales y plataformas cifradas. En una de esas grabaciones, un hombre describe una multitud tan extensa que “no tiene principio ni final”, una frase que se volvió símbolo de la magnitud de las protestas.

La televisión estatal iraní difundió imágenes de decenas de bolsas mortuorias frente a una oficina forense en Teherán. Según la versión oficial, esas muertes se vinculan con ataques de “terroristas armados”, una etiqueta que las autoridades utilizan para deslegitimar a los manifestantes.

Las mujeres al frente de una rebelión simbólica

Uno de los rasgos más impactantes de esta ola de protestas es el rol de las mujeres. En varias ciudades, miles de jóvenes desafían al régimen quitándose y quemando el hiyab en público, un acto que combina protesta cultural y desafío político. Ese gesto, prohibido por la ley islámica, se transformó en un símbolo de resistencia.

Algunas manifestantes también prenden cigarrillos con fotos de líderes del régimen, una provocación directa al poder religioso. En redes sociales circulan videos donde se observan velos en llamas mientras fuerzas de seguridad arrastran cuerpos por la calle, una imagen que resume la brutalidad del choque entre el Estado y la sociedad.

La protesta ya no se limita a reclamos económicos. Estudiantes, jóvenes urbanos y mujeres encabezan una exigencia más profunda: el fin de la teocracia y un cambio estructural en la forma de gobierno. La combinación de crisis social, rebelión cultural y represión estatal convierte a esta ola de protestas en la más intensa desde 2022.