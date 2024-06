Intento de golpe de Estado en Bolivia: el curioso argumento que dio el exjefe del Ejército

arce zúñiga.jpg

Al momento de su irse detenido de la plaza Murillo, el ahora excomandante relató su versión de los hechos que originaron el levantamiento que lideró este miércoles por la tarde y que culminó con un intento de ingreso de las fuerzas en el palacio presidencial.

"Me reuní con el Presidente y me dijo que la situación está muy jodida, esta semana va a ser crítica. Entonces es necesario preparar algo para levantar mi popularidad".

"Entonces le pregunto: '¿Sacamos los blindados?' y me dijo: 'Sacá'", narró Zúñiga ante los medios de comunicación presentes al momento de la detención. "El domingo en la noche ya los blindados empiezan a bajar", agregó el militar respecto a los movimientos de las fuerzas.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/somoscorta/status/1806110693403328982&partner=&hide_thread=false "El presidente me pidió hacer algo para levantar su popularidad"



Durante su detención, el exgeneral Juan José Zuñiga acusó al mandatario boliviano, Luis Arce, de estar detrás del levantamiento militar: "Me dijo de sacar los blindados". pic.twitter.com/Wlgz2WYdNw — Corta (@somoscorta) June 26, 2024

La situación judicial de Juan José Zúñiga

La orden de detención emitida por el Ministerio Público de Bolivia, marca a Juan José Zúñiga como el autor de la presunta comisión de los delitos de Terrorismo y Alzamientos Armados Contra la Seguridad y Soberanía del Estado.

De esta manera, el comandante desplazado quedó a disposición de la Justicia para ser investigado por una Comisión de Orden Fiscal de la ciudad de La Paz.

Por otra parte, la Fiscalía General Boliviana detalló la medida que se tomó sobre la investigación tras el intento de golpe de Estado. "El Fiscal General del Estado, de manera inmediata, mediante Instructivo FGE/JLP N° 243/2024, dispuso el inicio de todas las acciones legales que corresponden para el inicio de la investigación penal en contra del Gral. Juan José Zúñiga y todos los demás partícipes en los hechos suscitados y que se constituyen en ilícitos penales", marcó.

Cómo fueron los hechos y la reacción popular

Desde el mediodía de este miércoles, un gran número de militares bolivianos comenzaron a movilizarse y se congregaron en la plaza Murillo, en La Paz, en las inmediaciones de las sedes del poder ejecutivo y legislativo del país. Luego de romper la puerta de ingreso con un tanque de guerra, ingresaron al palacio presidencial.

En un principio, el presidente Luis Arce y su Canciller, Celinda Sosa Lunda, denunciaron "movilizaciones irregulares de algunas unidades del Ejército boliviano" y luego afirmaron que se trataba de un intento de golpe de Estado.

Canciller boliviana denuncia movimientos de FFAA

Arce llamó a defender la democracia y publicó: "No podemos permitir, una vez más, que intentonas golpistas se lleven vidas bolivianas".

Luego de eso, ya por la tarde, cientos de personas comenzaron a aglutinarse en torno al palacio presidencial para rechazar las acciones de los militares. Al grito de "no está solo", los manifestantes expresaron su respaldo al mandatario boliviano.