Modelo italiana abandonó OnlyFans para internarse en un convento

Según la modelo, hace algunos años OnlyFans se convirtió en el centro de su estabilidad laboral. “Yo empecé a trabajar a los 13 años, haciendo pequeños trabajos, porque mi madre y yo necesitábamos dinero para pagar las facturas. También trabajé fregando platos en restaurantes y como bailarina en una discoteca. Incluso tuve la oportunidad de participar en programas de televisión y posar como modelo. Pero jamás tuve tanta estabilidad como con OnlyFans. Era ganancia fácil”, contó a NapoliToday.

Pero todo cambió cuando algunos de sus videos, que se podían ver bajo suscripción en la plataforma, fueron difundidos libremente en la web, lo que le ha provocó graves daños.

Emy Buono modelo OnlyFans convento

“Cuando salía con mi chico, se acercaban personas, me llenaban de insultos vulgares y me preguntaban incluso si quería hacer cine porno. Y eso no está bien. Mi privacidad estaba protegida en la plataforma y ahora mis videos se volvieron virales”, contó hace algunos días.

Buono reveló lo que sintió al descubrir que su contenido se había viralizado y las consecuencias que tuvo que afrontar: “Me dejé engañar por las ganancias fáciles porque siempre busqué ese algo extra. No pensé en el juicio de mi mamá ni de mi familia, me sentí rebelde y fuerte. Pero estoy en shock desde que me enamoré. La persona que me gustaría tener cerca no pertenece al mundo del espectáculo y va con pies de plomo conmigo”.

Por último, la modelo de 25 años expresó la razón por la que decidió encontrar la paz en el convento: “Creo que algún día también me gustaría tener una familia o un hijo y los contenidos que hice en línea nunca van a desaparecer. Estaré marcada para siempre y no tendré una imagen limpia. También creo que tendré dificultades para encontrar trabajo. No quiero morder la mano que me ha dado de comer hasta ahora, OnlyFans me ha dado mucho económicamente pero es hora de decir basta. No lo hago solo por la persona que amo, sino sobre todo por mí misma”.

La decisión de retirarse por un tiempo en el convento de Sorrento, donde ya estuvo con motivo de un conocido programa de televisión en el que fue protagonista hace años, es volver a respirar en una zona serena. “Sólo allí encuentro paz, amor puro y sinceridad y las monjas no me juzgan. Quiero convertirme en un ejemplo para todos aquellos que necesitan redimirse y cambiar sus vidas”, finalizó.