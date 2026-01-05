Tras la caída de Maduro, Delcy Rodríguez invitó a EE.UU. a establecer "una agenda de cooperación"

La actual presidenta interina de Venezuela indicó que priorizarán avanzar hacia “un relacionamiento internacional equilibrado y respetuoso” con Washington.

La vicepresidenta de Venezuela , ahora ocupando el asiento mayor tras el derrocamiento de Nicolás Maduro , Delcy Rodríguez , envió el domingo por la noche un mensaje a Washington en el que hizo énfasis en la "vocación de paz" de su país y afirmó que Caracas extiende una invitación a Estados Unidos para trabajar en una "agenda de cooperación".

Así reza el mensaje fue publicado en el canal de Telegram de Rodríguez. “Venezuela reafirma su vocación de paz y de convivencia pacífica. Nuestro país aspira a vivir sin amenazas externas, en un entorno de respeto y cooperación internacional. Creemos que la paz global se construye garantizando primero la paz de cada nación”, escribió.

En el mismo texto, la funcionaria sostuvo que su gabinete considera prioritario avanzar hacia un nuevo esquema de relaciones internacionales. “Consideramos prioritario avanzar hacia un relacionamiento internacional equilibrado y respetuoso entre EEUU y Venezuela, y entre Venezuela y los países de la región, basado en la igualdad soberana y la no injerencia. Estos principios guían nuestra diplomacia con el resto de los países del mundo”, agregó.

Delcy Rodríguez consejo de ministros

“Extendemos la invitación al gobierno de los EEUU a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional, y fortalezca una convivencia comunitaria duradera”, manifestó.

Donald Trump: "no me pregunten quién está a cargo"

El pronunciamiento se conoció instantes después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que Estados Unidos está “a cargo” de Venezuela y que mantiene contactos con “la gente que acaba de asumir el cargo”.

Consultado sobre quién ejerce el control político del país, evitó dar detalles. “No me pregunten quién está a cargo, porque les daré una respuesta, y será muy controvertida”, dijo.

Trump afirmó que aún no habló personalmente con Rodríguez, aunque indicó que otras personas sí mantuvieron conversaciones con ella. “Hablaré con ella en el momento adecuado”, declaró.

trump operativo venezuela3 @WhiteHouse

EE. UU. busca "acceso total" al petróleo venezolano

En ese contexto, el mandatario sostuvo que en el corto plazo necesita que Rodríguez le otorgue a Estados Unidos “acceso total”. “Necesitamos acceso total. Necesitamos acceso al petróleo y a otros recursos de su país que nos permitan reconstruirlo”, declaró.

Tras ambos comunicados, el gabinete chavista informó la creación de una comisión que buscará la liberación del ex presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, capturados en Caracas por fuerzas estadounidenses.

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecerán este lunes al mediodía ante un juez federal en Nueva York, donde serán formalmente notificados de los cargos por narcoterrorismo y conspiración para el tráfico de drogas que pesan en su contra en la justicia estadounidense. La audiencia marca el inicio formal de un proceso judicial sin precedentes, con implicancias tanto legales como políticas.

nicolas maduro foto capturado @realDonaldTrump

La comisión “de alto nivel” fue anunciada por el ministro de Información, Freddy Ñáñez, quien será uno de sus integrantes. El grupo estará presidido por Jorge Rodríguez, titular de la Asamblea Nacional, y por el canciller Iván Gil.

Delcy Rodríguez dirigió este domingo su primera reunión del Consejo de Ministros, un día después de asumir de manera temporal la presidencia con el aval de la Corte Suprema y de las fuerzas militares.