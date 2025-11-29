Trump llamó al cierre total del espacio aéreo en Venezuela

El presidente de Estados Unidos declaró cerrado el espacio aéreo venezolano mientras intensifica su presión militar sobre Maduro.

Este sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el espacio aéreo de Venezuela debe considerarse “cerrado en su totalidad” . El mensaje fue difundido a través de su cuenta de Truth y fue dirigido a aerolíneas, pilotos y organizaciones criminales.

El anuncio llega en un contexto de creciente tensión con el régimen de Nicolás Maduro y en medio de un amplio despliegue militar estadounidense en el Caribe, que incluye el portaaviones más grande del mundo.

“A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención!”, escribió Trump en redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DailyTruthPosts/status/1994752130172031320&partner=&hide_thread=false To all Airlines, Pilots, Drug Dealers, and Human Traffickers, please consider THE AIRSPACE ABOVE AND SURROUNDING VENEZUELA TO BE CLOSED IN ITS ENTIRETY. Thank you for your attention to this matter! PRESIDENT DONALD J. TRUMP pic.twitter.com/1dnv6O4Sy5 — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@DailyTruthPosts) November 29, 2025

Días atrás, la Administración Federal de Aviación (FAA) había alertado sobre los riesgos de volar sobre Venezuela en medio de la creciente tensión militar en el Caribe. Tras esa advertencia, siete aerolíneas internacionales decidieron suspender sus vuelos hacia el país: Turkish Airlines, Iberia, TAP, Avianca, Caribbean, GOL y LATAM.

Trump aumenta la presión sobre Maduro

Durante el fin de semana previo, Trump mantuvo una conversación telefónica con Maduro en la que le advirtió que Estados Unidos multiplicaría las acciones militares si el dictador no abandona Caracas pronto. En esa comunicación también participó el secretario de Estado y consejero de Seguridad Nacional, Marco Rubio, una señal de que la Casa Blanca descartó las negociaciones alternativas, como los acuerdos petroleros.

trump

Según Trump, el margen para el diálogo se agotó y exige la salida inmediata de Maduro y de los principales jerarcas del régimen, entre ellos Diosdado Cabello, Vladimir Padrino y los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, figuras clave en el aparato represivo y en los negocios ilegales.

Horas después del llamado telefónico, el Departamento de Estado confirmó la designación del Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera (FTO), una medida que amplía las herramientas legales para perseguir a sus integrantes, congelar activos y sancionar a quienes colaboren con la red.

Para el Gobierno de Estados Unidos, el objetivo es acelerar el fin del régimen y desmantelar las redes criminales que operan bajo la protección del Palacio de Miraflores.

Avance militar estadounidense

El anuncio se dio en medio de una fuerte presencia militar estadounidense en el mar Caribe, encabezada por el portaaviones USS Gerald R. Ford —el más grande de la flota—además de una decena de buques, aviones de combate y 12.000 efectivos.

Desde septiembre hasta la feche, las fuerzas de Estados Unidos hundieron al menos 21 embarcaciones sospechosas y se registraron más de 80 muertes.

eeuu presencia militar

El operativo apunta a presionar económicamente al régimen de Maduro, ya golpeado por la hiperinflación y las trabas para colocar su petróleo en el mercado internacional. Economistas citados por AFP señalan que la designación FTO podría endurecer el embargo y forzar a Venezuela a vender su crudo con fuertes descuentos, agravando aún más la crisis.

Por su parte, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, denunció en X “una persistente interferencia electromagnética en el Caribe, particularmente sobre el espacio aéreo de Venezuela”, atribuida al “ofensivo y extraordinario despliegue militar” de Estados Unidos en la región.