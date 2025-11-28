Tokio ya no es la ciudad más poblada del mundo: qué metrópolis ocupa ahora el primer lugar

La ONU ubicó a otra gran urbe asiática en el primer puesto, desplazando del liderazgo a la capital japonesa.

La capital de Indonesia pasó de figurar en el puesto 33 en 2018 a encabezar el listado actual de la ONU

Tokio dejó de ser la ciudad más poblada del mundo debido a que Yakarta , la capital de Indonesia, fue ubicada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como la metrópolis con mayor número de habitantes a nivel global. El organismo internacional se basó en un informe llamado “Perspectivas de la Urbanización Mundial 2025: Resumen de Resultados”.

El documento, publicado este mes de noviembre y elaborado por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU (UNDESA), sitúa a Yakarta en torno a los 42 millones de residentes, superando a la capital de Japón , que en el informe de 2018 era la ciudad más poblada con 37 millones de pobladores y ahora aparece con 33 millones .

La reubicación en la lista responde a una nueva metodología adoptada por la ONU que unifica criterios de medición y considera la continuidad urbana entre localidades colindantes, en lugar de limitarse a límites administrativos dispares.

Así, Yakarta pasó de figurar en el puesto 33 en 2018, con alrededor de 11 millones, a encabezar el listado actual.

Según el mismo informe, la segunda posición la ocupa Daca, la capital de Bangladesh, con cerca de 40 millones de habitantes, mientras que Tokio desciende al tercer lugar respecto de la clasificación reciente.

Daca bangladesh A la segunda posición del ráking de la ONU avanzó Daca, la capital de Bangladesh

El estudio atribuye el salto de Yakarta a la migración masiva hacia esa capital, la expansión de asentamientos informales y los grandes proyectos de infraestructura que han integrado núcleos urbanos antes separados, dando lugar a una mega área con continuidad funcional y demográfica.

En paralelo, la ONU precisó que, de acuerdo con sus proyecciones, Daca lideraría la lista a mediados de siglo, y que la megaciudad japonesa podría caer hasta la séptima posición en 2050 si se mantienen las tendencias actuales.

Los problemas que le trajo a Yakarta el crecimiento poblacional

El informe refleja también algunos problemas asociados a la masificación en Yakarta, como la congestión vehicular, la contaminación, las dificultades en la gestión de residuos e inundaciones habituales en barrios situados por debajo del nivel del mar.

El anterior Gobierno indonesio inició en 2022 la construcción de Nusantara, una nueva ciudad en la isla de Borneo destinada a sustituir a Yakarta como capital. Sin embargo, los retrasos y la falta de respaldo del actual Gobierno plantean interrogantes sobre la continuidad del proyecto.

Según el informe, la combinación de migración y obras de infraestructura contribuyó a la formación de asentamientos informales que acrecientan la población. Bajo los nuevos criterios de la ONU, esas áreas pasan a contarse dentro de la misma aglomeración urbana, lo que explica la diferencia respecto de las cifras de 2018.

Asia, con las ciudades más pobladas

Las cifras incluidas en el informe muestran que el número de megaciudades (áreas metropolitanas con 10 millones o más habitantes) se multiplicó por cuatro desde 1975: pasó de ocho a 33.

De ese grupo, la mayoría está en Asia, con 19, mientras que nueve de las diez más pobladas pertenecen a ese continente, siendo El Cairo, capital de Egipto, la única excepción.

Tokio Con 33 millones de habitantes, Tokio descendió al tercer lugar del informe de la ONU.

El documento advirtió que la lista crecerá a 37 megaciudades para 2050, con la incorporación prevista de Addis Abeba (Etiopía), Dar es Salaam (Tanzania), Hajipur (India) y Kuala Lumpur (Malasia) al grupo de urbes que superan los 10 millones de habitantes.

En contraste con el ranking de 2018, ciudades como San Paulo y Ciudad de México pierden posiciones en la clasificación actualizada.

Las proyecciones de la ONU para el futuro

Para 2050, la ONU proyecta que dos tercios del crecimiento poblacional mundial se concentrarán en ciudades, mientras que las zonas rurales continuarán disminuyendo salvo en el África subsahariana.

“La urbanización es una fuerza definitoria de nuestro tiempo. Cuando se gestiona de manera inclusiva y estratégica, puede desbloquear caminos transformadores para la acción climática, el crecimiento económico y la equidad social”, dijo el responsable de UNDESA, Li Junhua.

Y agregó: “Para lograr un desarrollo territorial equilibrado, los países deben adoptar políticas nacionales integradas que alineen la vivienda, el uso del suelo, la movilidad y los servicios públicos en las áreas urbanas y rurales”.