Una tercera persona reconoció el gesto y dio aviso a la Policía. El sospechoso intentó escapar, pero fue alcanzado y arrestado.

Una mujer pidió auxilio en una tienda con una seña secreta y detuvieron a su pareja por violencia doméstica en Estados Unidos.

Un pedido de auxilio silencioso y secreto, pero al cabo eficaz, y una persona con la lucidez suficiente para codificar el ademán y alertar a la Policía, permitieron a las autoridades detener a un hombre en una tienda de California, por un presunto caso de violencia doméstica hacia la mujer que realizó el gesto.

Según informó el Departamento de Policía de Alhambra, una ciudad ubicada en el condado de Los Ángeles , al oeste de Estados Unidos , un grupo de agentes se presentó en un local de la cadena 7-Eleven situado en el cruce de las avenidas Fremont y Montezuma a raíz de un llamado sobre circunstancias sospechosas entre un hombre, identificado como John Palombi, y una mujer, cuyo nombre no trascendió.

En ese lugar, alguien reconoció la seña que la presunta víctima realizó sobre su espalda, fuera del campo visual del sujeto, que caminaba por los pasillos del comercio.

Si bien no se informó oficialmente cuál fue, creen que se trató del gesto universal desarrollado originalmente a principios de la pandemia de covid 19 por la Fundación de Mujeres Canadiense, en que las personas afectadas por este tipo de situaciones abren por completo sus manos, meten el pulgar hacia adentro, sobre la palma, y por último lo envuelven con el resto de sus dedos, conformando una especie de puño cerrado.

El sospechoso quiso escapar, pero fue detenido

Al llegar, los agentes le pidieron al hombre que se sentara en el exterior del comercio y comenzaron a dialogar con él. Luego, le solicitaron que “se pusiera de pie para un cacheo”. Es al menos, lo que logra verse en el video grabado por la cámara corporal de uno de los Policías, el cual fue publicado posteriormente por el Departamento local.

En ese momento, el hombre trató de escapar, pero no logró siquiera salir del estacionamiento del comercio. Antes, fue atrapado y enviado a la cárcel del Departamento de Policía de Asheville (APD).

Tienda California La tienda de Estados Unidos donde la presunta víctima de violencia doméstica realizó el gesto y recibió la ayuda que pedía.

Durante una investigación más exhaustiva, los investigadores llegaron a la conclusión de que la mujer había sido víctima de un incidente de violencia doméstica.

También descubrieron que, al momento de su detención, registrada el pasado 19 de agosto, el hombre de 38 años que tenía una orden de arresto activa y una pistola eléctrica en su poder.

La importancia de la comunicación no verbal, según una especialista

La directora ejecutiva del Survivor Justice Center, Carmen McDonald, afirmó en declaraciones reproducidas por el sitio web de CBS News que este caso pone de manifiesto la importancia de la comunicación no verbal.

"Se comunican para explicar cómo pueden ayudar y apoyar a los sobrevivientes. Me sorprende que alguien haya entendido el mensaje", dijo McDonald.

Según un artículo que la responsable del Survivor Justice Center escribió en el sitio web de la organización, “los sobrevivientes (de casos de violencia doméstica) citan varios desafíos complejos para dejar el abuso”.

Señal California

“El abuso afecta negativamente su bienestar, lo que hace más difícil tomar medidas para irse; no se identifican como víctimas estereotipadas o no quieren reforzar los estereotipos raciales; no saben cómo superar las barreras estructurales como la vivienda y los ingresos; y planificar irse es un proceso psicológico intenso y agotador”, explica la especialista.

Y completa: “Si los sobrevivientes se van, ¿qué sucede? ¿Cómo se protegen? ¿Consiguen vivienda? ¿Alimentan a sus hijos? ¿Encuentran trabajo? ¿Cómo empiezan a sanar? Cuando los sobrevivientes no tienen un camino claro hacia adelante, permanecer en la situación que conocen puede parecer la única opción viable”.