"Yo no lo hice": la sorprendente revelación de la caja negra del avión que se estrelló en la India

Sobreviviente en la tragedia de un vuelo en India.mp4

Según el registro de la caja negra, un piloto preguntó por qué se habían accionado los interruptores, y el otro respondió que no lo había hecho. Las identidades de los interlocutores no se precisan. A pesar de que intentaron revertir la maniobra, reactivando el flujo de combustible, ya era demasiado tarde para recuperar el control.

Las grabaciones extraídas de la caja negra del vuelo AI171 de Air India arrojaron luz sobre un instante determinante que precedió al accidente aéreo.

En el audio, uno de los pilotos lanza una pregunta que resuena entre los investigadores: “¿Por qué desconectaste el combustible?”. La respuesta de su compañero fue inesperada: “Yo no lo hice”.

Un corte inexplicable en una maniobra imposible

La información técnica dejó expuesta una de las mayores incógnitas del caso. En los Boeing 787, los interruptores de combustible están ubicados entre los asientos de los pilotos, detrás de las palancas de aceleración. Para moverlos, se requiere levantar físicamente la palanca por encima de un tope metálico, lo que implica al menos dos movimientos deliberados por cada motor.

India avion.png

El especialista en seguridad aérea Geoffrey Dell explicó que resulta difícil imaginar una activación involuntaria de ambos interruptores. "Tenés que sacar el interruptor hacia vos y después empujarlo hacia abajo. No es algo que pueda ocurrir sin darte cuenta", aseguró. Tampoco ve lógica en una acción intencional de los pilotos: "No existe ninguna razón en el mundo para cortar el combustible justo después de despegar".

Dell subrayó que este tipo de maniobra sólo se realiza cuando la aeronave ya aterrizó y se conecta a la terminal. Sin una explicación técnica que respalde la desconexión, la investigación queda rodeada de incertidumbre. El informe menciona un boletín de la FAA de 2018 que alertaba sobre una posible falla en la función de bloqueo de los interruptores. Pero Air India no realizó inspecciones porque el problema no se consideró una amenaza concreta.

Muertes, dudas y una transcripción pendiente

El vuelo transportaba a 242 personas, de las cuales 169 eran ciudadanas indias, 53 británicas, siete portuguesas y una canadiense. Sólo un pasajero sobrevivió al impacto. El avión se precipitó sobre una zona urbana y causó la muerte de otras 19 personas que se encontraban en el albergue del BJ Medical College and Hospital.

avion(1)

El informe preliminar aclara qué causó la caída, pero no ofrece una explicación concluyente sobre cómo se llegó a esa situación. El expiloto Ehsan Khalid opinó que no se debe responsabilizar a la tripulación sin más pruebas. “El informe sólo demuestra que los motores se apagaron, pero no hay elementos que indiquen que los pilotos lo provocaron”, dijo a la agencia Reuters.

Khalid también consideró que el diseño de los interruptores debería revisarse, dado el nivel de exposición que tienen. Mientras tanto, la AAIB no difundió una transcripción completa de la conversación entre los pilotos, lo que impide entender el contexto exacto del fallo.

El Ministerio de Aviación Civil de India pidió no sacar conclusiones apresuradas. Desde Air India, se limitaron a declarar que seguirán colaborando con la investigación. Se espera un informe final en los próximos meses.

Las causas profundas del accidente todavía no están claras. Lo único seguro, por ahora, es que un avión cayó del cielo luego de que sus dos motores se apagaran al mismo tiempo. Nadie puede explicar por qué.