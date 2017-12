Murió el cardenal que encubrió a los curas abusadores

Estados Unidos

El cardenal Bernard Law, el ex arzobispo de Boston que desencadenó la peor crisis en el catolicismo de Estados Unidos por conocer y no frenar a religiosos que abusaron de menores, murió a los 86 años. Law estaba enfermo y había sido hospitalizado en Roma. En 2002 se hizo conocido cuando el diario The Boston Globe denunció los casos de abuso de los religiosos. La investigación del periódico reveló que Law había trasladado durante años a los sacerdotes agresores y abusadores de una parroquia a otra sin alertar a los padres ni a la Policía. En medio de un escándalo contra el cardenal, Law pidió renunciar y el Papa lo autorizó.