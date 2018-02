Nacha enfrentó a De Brito y lo trató de mentiroso

“¿Estás para volver al jurado?”, le preguntó De Brito y, agazapada, Nacha le contestó: “No lo sé. ¿A vos qué te parece?”. “A mí me gustaría”, afirmó el chimentero, y Guevara saltó: “¡Mentira!”. “Hace un mes te preguntaron quién te gustaría que vuelva al jurado. Te nombraron a una y te dijeron ‘¿y Nacha?’. Y dijiste, ‘Mmm, no sé’. Yo te vi, no lo podés negar”, lo apuró la cantante.

“Seguro que me sacaron de contexto”, trató de defenderse el periodista. “No, seguro, nada. Ahora, explicame”, arremetió ella. “Es que en tu último reemplazo fuiste muy tranquila. A mí me gusta la Nacha guerrera, la que le dice las cosas en la cara a la gente”, dijo él. “¿Pero qué querías, que entrara con una ametralladora? Yo me quedo muy mal después de esa situación como que hay mala vibra, quedo desequilibrada, más de lo que soy”, remató con humor Nacha.