Nacieron dos cachorros de león blanco en un centro de Francia

La Asociación fue creada por ex artistas de circo que han querido fuertemente levantar este Centro para proteger a estos grandes animales de maltratos y de su utilización en espectáculos. Los dos encantadores y dulces leoncitos, que nacieron el 28 de julio y fueron presentados este lunes en sociedad, necesitan crecer, porque hasta su rugido parece un tímido grito de un gatito de días. Gracias al esfuerzo de los voluntarios, Nala y Simba no serán utilizados en espectáculos de circo pero el único y enorme problema es que cuando crezcan serán enviados a un zoo, un lugar que no es el indicado para los animales. Todos ellos tienen un sólo destino: vivir en libertad.