Nació con 32 dedos y sus vecinos le temen como a una "bruja"

"La verdad es que me veo obligada a permanecer en el interior de mi casa porque cuando salgo me miran de manera diferente, lo cual no es una buena forma de tratamiento por parte de mis vecinos", cuenta la mujer. Ella, sin embargo, asegura que sabe que quienes la discriminan es porque ignoran el origen de su condición. Una de sus vecinas declaró al Daily Mail: "Esta es una pequeña aldea y la gente aquí está demasiado obsesionada con ella. Sé que tiene un problema médico y no tiene nada que ver con lo que otros creen que es".