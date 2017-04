La sobrina de Mauricio Macri quedó en medio de una polémica por su preferencia sexual, luego de comentar en Twitter que le confesó su amor a la ex GH Belén Etchart. “Hoy me le declaré a @beluetchartreal, vos qué hiciste en tu día por vos ? No te calles nada bebeee daleeeee”, escribió la futura participante del “Bailando”.