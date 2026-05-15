ABURTO GONZALEZ MIRTA DEL CARMEN (Q.E.P.D.)
Falleció en Neuquén el día 13 de Mayo a la edad de 66 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos, velados en calle "Las Floridas 834", serán inhumados a las 18 en el Cementerio Progreso de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.
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Falleció en Loncopué el 14/05/2026, a los 76 años. Su esposo: José Calixto; sus hijos: ELSA, RAMON, INÉS, FABIAN, FABIANA, MIGUEL Y AVELINA; hijos políticos; nietos; bisnietos y demás familiares participan su deceso y comunican que sus restos velados en sala velatoria de calle Cacique Purran s/nº, fueron inhumados ayer a las 18 en la necrópolis de dicha ciudad. Serv.: GRUPO DINIELLO. ZAPALA. Dejar condolencias en: condolencias.grupodiniello.com.ar/memorial/ana-ida-erice-dealmendra
Falleció en Cipolletti el 12/05/2026 a los 77 años de edad. Asociación Mutualista Ocaso participa el fallecimiento de su asociado acompañando a su familia en tan doloroso momento y comunica que sus restos fueron velados el 13/05 en sala A de calle Tte. Ibáñez 840 e inhumados a las 17 en el cementerio municipal de Cipolletti. Servicio y traslado Asociación Mutualista Ocaso.