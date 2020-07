Neuquén: hay 1300 trabajadores menos en la gastronomía

"En teoría, no se puede despedir gente, pero siguen despidiendo, siguen arreglando y jugando con las necesidades de la gente", aseguró Jorge Bascur, secretario general del gremio en Neuquén. El sindicalista dijo que solo en los meses de abril y mayo hubo un promedio de despidos de mil personas y que en junio se sumaron alrededor de 300. "Son unos 1300 trabajadores que hoy están dados de baja. Me gustaría ver cómo fueron las indemnizaciones, pero creo que al 90 por ciento no le pagaron", indicó Bascur.

Dijo que a muchos les prometieron que cuando se normalizara todo los volverían a tomar, pero que en la práctica muchos propietarios cerraron y luego reabrirán con otro nombre o razón social. "Esto ha pasado en Neuquén toda la vida", sostuvo, y reconoció que por ahora es difícil saber cuántos comercios cerraron las puertas definitivamente.

AM-bares-y-restaurantes-comienzo-actividad-despues-coronavirus-(8).jpg Agustín Martínez

Poco consumo

El dirigente consideró que, además de la cuarentena, el poco trabajo que podían tener los bares y restaurantes se vio disminuido por la situación de los empleados del sector privado, que son los más perjudicados de todos y que una gran parte dejó de consumir. "Los únicos que tienen plata son los trabajadores estatales. Muchos privados están viviendo con el 75 por ciento, ¿qué consumo pueden hacer?", se preguntó.

Sin horizonte

La gran mayoría de los propietarios de bares y restaurantes de Neuquén mantiene la incertidumbre sobre cuánto tiempo más durará la cuarentena y si podrán soportar los pagos de servicios, sueldos y alquileres que se van acumulando mientras pasan los meses.

Rendimiento

Todos coinciden en que con la modalidad take away no alcanzan al 20 por ciento de la facturación. Aseguran que con la última flexibilización apenas llegaron al 50 por ciento, que tampoco les alcanza para lograr la rentabilidad.

Cuando se normalice la situación, se verá realmente el impacto que tuvo el confinamiento en los locales del rubro gastronómico, la cantidad de negocios que lograron sobrevivir y el saldo definitivo con el número de empleos perdidos.