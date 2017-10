Neuquén recibirá el verano con ríos colmados de agua

“Alicurá está lleno, Piedra del Águila va muy bien y en El Chocón hemos recuperado casi cuatro metros. En Cerros Colorados, el que más nos preocupaba por el riego en el Alto Valle, que es lo que más agua demanda, recuperamos dos metros y medio, por lo cual va a haber disponibilidad”, dijo el representante del organismo interjurisdiccional en declaraciones radiales.

Señaló que las ciudades no tendrán problema en cuanto al suministro de agua para consumo y que la recreación se podrá llevar adelante en los niveles actuales, dependiendo de los análisis bactereológicos que se conocerán el mes que viene. “Los 300 mil litros por segundo que tiene el Limay son suficientes. Necesitamos un poco más de lluvia pero nieve tenemos y estamos dentro de lo normal”, describió Sapag.

Informó que los análisis para medir el nivel de contaminación se están terminando de realizar para que el 15 de noviembre pueda iniciarse la temporada con normalidad. “El Río Grande siempre dio bien. No entiendo por qué el Albino Cotro no, si está a la vuelta”, dijo respecto de lo que sucedió el año pasado y que derivó en la clausura del ex balneario municipal.

Afirmó que sobre este tema hay una responsabilidad compartida, que la gente no asume el cuidado de los ríos arrojando basura donde no se debe, que se está trabajando en el mejoramiento de las plantas cloacales y que debe controlarse la descarga del arroyo el Durán. “El mayor problema está en los pluviales que terminan en el brazo de los clubes. Queremos saber de dónde vienen y qué tienen”, indicó.

Sostuvo que hay que centrarse en “esos 1000 o 2000 metros. Es necesario que se verifique si los clubes están conectados a las cloacas, igual que el baño de la 132” y advirtió: “Vamos a hacer los controles y a entregar los resultados”, indicó el representante neuquino en la AIC.

La AIC pidió al público colaborar con el cuidado de los ríos, evitando arrojar residuos.

La pelea electoral con Buenos Aires

Respecto de la polémica que se desató con el pedido de la provincia de Buenos Aires de disponer de agua para riego proveniente de la cuenca de Neuquén y Río Negro, Elías Sapag sostuvo que se trata de “un hecho electoral”. Explicó que “no hay un solo proyecto” y que “la excusa es que para pedir el financiamiento necesitan el agua”. Indicó que durante 30 años la AIC resolvió actuar cada vez que se planteó algo viable y aclaró: “No le vamos a negar el desarrollo a nadie pero cuando se trata de un trasvasamiento hay un conflicto ambiental. No es fácil sacar agua de una cuenca para pasarla a otra y, además, ¿quién riega? Porque no hay tierras fiscales, se trata de privados”. Advirtió que no permitirá que un técnico elegido por Buenos Aires “diga que quiere regar 1.100.000 hectáreas. Esto es electoral y el día 23 se termina. No tiene ninguna evaluación técnica ni económica. La AIC no puede disponer de esto e inmovilizar el agua, mucho menos en dos provincias como Neuquén y Río Negro”.

Puntualizó, además, que Buenos Aires sólo tiene el 0,4 por ciento de esta cuenca”.