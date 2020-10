Neuquén sigue sin definir la vuelta a clases por el COVID

La ministra de Educación de la provincia, Cristina Storioni, afirmó este miércoles que si bien se trabaja para la vuelta de las clases presenciales en aquellas localidades que no tienen circulación de COVID -19 , todavía no existe nada concreto sobre el tema y que la decisión se tomará en conjunto con el Ministerio de Salud que conduce Andrea Peve.

Al ser consultada sobre si ya se puede pensar que los alumnos en lo que resta de este ciclo lectivo no volverán a las aulas, Storioni mostró cautela. “Yo hoy no estoy en condiciones de decir que no volveremos en todo el año. Si bien lo que pensábamos en marzo es muy diferente a lo ocurre ahora en materia de circulación y contagios, sería una imprudencia de mi parte tener una afirmación tan taxativa”, señaló a través de declaraciones radiales.

Dijo que los que se evalúa con Salud es el estado epidemiológico, la evolución de la enfermedad y la circulación del virus, todo en acuerdo con la comunidad educativa

“Una opinión muy importante es la de la familia, la del equipo docente y de auxiliares de servicio que componen la escuela. De nada serviría abrir una institución que no tenga ningún niño o que no vaya el personal”, advirtió.

clases-aulas.jpg Las clases presenciales no regresarían este año por la situación COVID

Dijo que para ello se debe contar con una escuela “segura”, donde exista a posibilidad de mantener las condiciones sanitarias, con medidas de seguridad e higiene.

Ante la pregunta de por qué no se abre la posibilidad del dictado de clases presenciales en las localidades donde no hay coronavirus, dijo que el problema son los docentes que no viven en esos lugares. Y dio como ejemplo lo que se quiso hacer en Traful, que no tenía COVID, pero cuyos maestros eran de Villa La Angostura, donde en ese momento se había producido un brote del virus.

“Estamos permanentemente monitoreando esta situación, pero para eso tenemos que tener claramente cuáles son los docentes que tienen alguna situación prevalente de riesgo”, advirtió.

Respecto al encuentro que mantuvo, junto a sus pares de otras provincias, con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, y el de Salud, Ginés González García, Storioni dijo que se acordó trabajar en la elaboración de “una guía con indicadores un poco más precisos, acerca de poder regular lo que una resolución del Consejo Federal define como mínima o nula situación de contagio sobre una localidad para poder abrir las escuelas”.