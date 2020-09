Villa Traful: el covid frenó la prueba piloto de clases presenciales

El reinicio de las clases presenciales en Villa Traful, estipulado para mediados de septiembre, todavía no tiene fecha. El Consejo Provincial de Educación (CPE) dijo que la situación epidemiológica, que se agravó en Neuquén en las últimas semanas, no permite determinar una fecha para ninguna localidad de la provincia.

Hasta el momento, sin embargo, la Escuela Nº 111 necesita una docente suplente para séptimo grado y dos auxiliares de servicio, según lo indicó Silvia Otero, la directora de la escuela, en diálogo con LM Neuquén. Desde el establecimiento educativo están a la espera de la llegada de insumos sanitarios, aunque también deben recibir capacitaciones antes del inicio de las clases.

Según informó oficialmente el CPE, todos esos aspectos estarán garantizados cuando se determine la fecha de inicio. "Estamos con licitaciones para la compra de elementos sanitarios y con una capacitación diseñada. Tenemos todo preparado", afirmó una de las autoridades del CPE en contacto con LM Neuquén.

Respecto a la necesidad de la docente suplente para séptimo grado, desde el CPE afirmaron no tener conocimiento pero prometieron que, cuando se establezca oficialmente la vuelta a las aulas, "estará garantizado", junto con los auxiliares de servicio. "No vamos a volver a ninguna escuela que no sea segura", aclararon.

Una de las principales trabas para avanzar en el regreso a clases presenciales, según explicaron, es la grave situación epidemiológica que atraviesa Neuquén, con un notable incremento de casos y fallecimientos por coronavirus en las últimas semanas, sumado a localidades que eran "libres de Covid" y que empezaron a tener contagios, como es el caso de Villa la Angostura y Junín de los Andes.

Esta situación también es una preocupación para la directora del establecimiento de Traful. "El virus está avanzando. La semana pasada no había ningún caso en Villa la Angostura y hoy ya hay 12. Son varios puntos antes de pensar en las clases y la situación epidemiológica me parece que es muy determinante", planteó Otero.

En línea con lo informado por el CPE, afirmó: "No tengo novedades por escrito de cuándo van a comenzar las clases y desde Educación todavía no se comunicaron conmigo, así que no podría anticipar nada sobre el comienzo de clases. Sé que están trabajando y preparando todo, pero todavía no tengo ninguna comunicación formal".

"La semana pasada estuvimos en comunicación con la Ministra (Cristina Storioni) y me decía que la capacitación para docentes estaba, que los insumos estaban, pero está todo planificado desde Neuquén. A Traful los insumos de alcohol y jabón todavía no llegaron", agregó.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Fomento, Omar Torres, dijo que "la escuela está en condiciones y lo único que le está faltando hoy es que YPF llene el tanque (de gas)".

"Evidentemente no ha habido consenso entre los docentes y Educación", lanzó Torres, y dijo que la falta de insumos para sanitizar "es relativa" y es algo que está a cargo del Ministerio de Educación. "Más allá de lo que se había hablado en su momento, se ha dormido el tema. Desde la Comisión de Fomento hemos hecho todo para que esté en funcionamiento, más allá de algunas cosas especificas", aseguró.