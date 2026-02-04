2026, el año político que todos quieren negar

El 2026 no es un año de transición. Es el año donde se define quién llega vivo, quién llega ordenado y quién queda fuera del reparto.

La política no descansa. No es una frase nueva ni original. Se viene repitiendo, con distintos tonos y distintos actores, desde hace décadas. Pero hay momentos en los que esa frase deja de ser una consigna y pasa a ser una advertencia. El 2026 es uno de esos momentos. Aunque a muchos les incomode, aunque otros prefieran relativizar o directamente negarlo, el año que ya empezó a marcar el pulso del poder es este.

Cuando desde este espacio se dijo, hace meses, que el 2026 iba a ser netamente político, hubo reacción. No debate, ni profundo: reacción . Una especie de estampida discursiva para minimizar lo evidente. Aparecieron voces tratando de correr el eje, de bajar el volumen, de decir que “todavía no”, que “falta”, que “no es momento”. Como si la política funcionara por calendario oficial y no por necesidad de poder . Como si las candidaturas se armaran solas, de un día para el otro, en enero del 2027.

No pasó ni un mes del 2026 y la realidad hizo lo que siempre hace: confirmó lo que ya estaba pasando. Hoy ya nadie discute que el 2026 es eminentemente político . Las decisiones que se están tomando ahora, las reuniones que se multiplican, los silencios que se negocian y los gestos que se leen con lupa, son el verdadero arranque de la carrera hacia el 2027. El calendario formal dirá otra cosa, pero la política real va varios pasos adelante.

SFP Elecciones nacionales 2025 votacion (7) Sebastián Fariña Petersen

Las candidaturas no nacen cuando se anuncian. Se gestan mucho antes. Se prueban en mesas chicas, en encuentros discretos, en llamadas que no trascienden y en reuniones que, curiosamente, siempre terminan filtrándose. Enero del 2027 no será un inicio: será una ventanilla de cierre. Para ese momento, las cartas ya van a estar marcadas.

En ese escenario aparece una pregunta central que atraviesa a Neuquén: cómo se va a reordenar la oposición frente a un oficialismo que ya tiene nombre propio y rumbo definido. La llamada “neuquinidad” busca ampliar su base, especialmente sobre un Movimiento Popular Neuquino que quedó disperso, fragmentado, sin conducción clara y con muchos actores preguntándose dónde pararse.

Las reuniones en Aluminé no son casuales ni protocolares. Intendentes del MPN, con mandato cumplido, diputados provinciales, referentes históricos y actores con peso territorial vuelven a sentarse a conversar. No para recordar viejas gestiones, sino para intentar entender qué lugar ocupan en lo que viene. Y en esas mesas, el gobernador Rolando Figueroa no llega a imponer, sino a escuchar. Oreja, verba y hombro, como se dice en la rosca. Porque sabe que la construcción política no se ordena solo desde arriba.

Rolando Figueroa conferencia elecciones 2025 (2) Omar Novoa

Pero el tablero es más amplio. No es solo el MPN y su diáspora. Es también el peronismo, que todavía no logra una síntesis clara ni un liderazgo indiscutido. Es el radicalismo, reducido a expresiones residuales. Es el PRO, en proceso de reconstrucción. Y es La Libertad Avanza, que en Neuquén se mueve entre la incógnita permanente y una cercanía incómoda con el poder local. Por más que los posteos digan lo contrario, conocedores de la política autóctona y viejos operadores con acceso a Olivos, dan cuenta del “idilio oculto”.

Hoy nadie puede afirmar con certeza quiénes serán los candidatos de cada espacio, salvo una excepción evidente: Rolando Figueroa va por la reelección en 2027. De ahí hacia abajo, todo está abierto. En el peronismo se habla más de listas testimoniales que de proyectos sólidos. En el MPN aparecen amagues de candidaturas propias que, por ahora, parecen más simbólicas que reales. En el espacio libertario, el desconcierto es total.

Nadia Marquez- Electa senadora por La libertad Avanza (8) Maria Isabel Sanchez

Y hay un dato que incomoda a muchos: quienes más critican al oficialismo provincial y municipal suelen ser, paradójicamente, quienes están más cerca del entramado nacional libertario. Las versiones que indican que algunas candidaturas de La Libertad Avanza en Neuquén fueron consensuadas en Casa Rosada con el propio gobernador no son nuevas, aunque todos se apuren en negarlas. La política funciona así: se niega en público lo que se conversa en privado. Lo que muchas veces parece contradictorio, hacia adentro funciona como un crisol en el que todo confluye y toma formas diversas.

Nada está aislado. Todo se mezcla. Lo nacional con lo provincial, lo discursivo con lo estratégico, la crítica con la negociación. Mientras se construyen relatos para las redes, en paralelo se cierran acuerdos que después se presentan como casualidades. Nos entretienen, discuten en superficie, polarizan hacia afuera… y la fiesta sigue por debajo.

El 2026 no es un año de transición. Es el año donde se define quién llega vivo, quién llega ordenado y quién queda afuera del reparto. Negarlo no lo hace desaparecer. Al contrario: solo deja mejor posicionados a los que ya están jugando. Porque en política, el que espera que arranque el año electoral, llega tarde.