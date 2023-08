A 36 años de una frase que hizo historia: "A vos no te va tan mal, gordito"

“A vos no te va tan mal, gordito” , lanzó el entonces presidente Raúl Alfonsín en medio de su discurso a los chosmalenses que participaban en el acto por el aniversario de la ciudad. Hubo risas, chiflidos, aplausos, insultos. Aquella frase circuló por todos los medios de comunicación del país y quedó en la historia.

La situación económica no era la mejor. La inflación se había disparado, el dólar estaba descontrolado, la plata no alcanzaba para llegar a fin de mes, el déficit fiscal parecía imposible de bajar y no había un panorama claro sobre cómo se podía salir de la crisis.