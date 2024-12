Alerta amarilla por tormentas para Neuquén: qué dice el pronóstico

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

SFP Lluvia tormenta (71).JPG Sebastián Fariña Petersen

Desde Defensa Civil de la Provincia indicaron que, habrá inestabilidad en la zona de Neuquén Capital con posibilidad de granizos también.

El SMN pronóstico tormentas fuertes para esta noche en la región con probabilidades entre el 70 y 100% con una temperatura de 25 grados. El viento irá de leve a moderado, del sector sudoeste con ráfagas entre 40 y 50 kilómetros por hora.

Interior provincial

La tormenta ya pasó por Rincón de los Sauces y por Buta Ranquil, en el note provincial. En la primera localidad dejó los cañadones anegados con corte de tránsito sobre Ruta 6, esta tarde eran más de diez los vehículos petroleros y particulares varados en el acceso.

“Nos hemos encontrado con los cañadones cortados que dejó aislado el pueblo. El resto está volviendo a la normalidad, una vez que pasó la tormenta”, dijo el director de Defensa Civil de Rincón de los Sauces, Carlos Escobar, a LMNeuquén.

“En la Ruta 6, a la altura de Naranbuena tenemos cortes en los que todavía está bajando agua y lo que están ahí no pueden salir en dirección a Puesto Hernández. Hasta que no baje la crecida no van a poder cruzar”, estimó Escobar.

Al igual que ayer en Las Lajas, este martes el agua y el granizo se “trasladó” al pueblo de Buta Ranquil, en el norte neuquino, y provocó mayores daños. Especialmente sobre calles y el anegamiento de varias viviendas de vecinos que fueron socorridos por personal de la central 27 de Bomberos Voluntarios y de otros habitantes solidarios.

Recomendaciones

- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

- Evitá actividades al aire libre.

- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

- Estate atento ante la posible caída de granizo.

- Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.