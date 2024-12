Tormentas e inundaciones en Rincón de los Sauces: hubo vehículos petroleros varados en Ruta 6

“En la Ruta 6, a la altura de Naranbuena tenemos cortes en los que todavía está bajando agua y lo que están ahí no pueden salir en dirección a Puesto Hernández. Hasta que no baje la crecida no van a poder cruzar”, estimó Escobar.

Varados

Dijo que en ese sector de la ruta se encuentran más de 10 vehículos, entre camiones, camionetas y combis con petroleros, en su mayoría. Descartó que estuvieran en peligro, simplemente que se encuentran, en horas de esta tarde, varados, sin poder avanzar. “Están esperando que disminuya la cantidad de agua del cañadón y ahora estamos esperando que baje la máquina de vialidad para poder hacer un repaso de las calles y poderle habilitar el cruce”, puntualizó el funcionario municipal.

Caminos de Rincón de los Sauces bajo agua por el temporal

Escobar confirmó que no hay familias evacuadas ni autoevacuadas, pero se les está brindando asistencia porque quedaron afectados por la tormenta en sus domicilios. “Son más de 30 familias las que están recibieron asistencia, especialmente en la zona Costa, que fue la más afectada por las inundaciones”, indicó.

Tareas preventivas

El director Provincial de Defensa Civil, Carlos Cruz, confirmó que “Rincón de los Sauces tuvo una caída fuerte de una tormenta, los cañadones que venían secos, derivaron muchísima cantidad de agua”.

Detalló que “las tareas de Defensa Civil solo se limitaron a hacer prevención junto a Policía para evitar que camionetas petroleras o camionetas particulares intentaran cruzar por los cañadones, el clásico vídeo que vemos”.

Además, destacó que no hubiera ningún tipo de afectación a viviendas ni a personas por lo informado hasta ahora.