Argentina Texas Energy Summit en Neuquén: todo lo que pasó

Embed - Más Energía on Instagram: " Una nueva edición de #Argentina- #Texas Summit tiene lugar este en el hotel Hilton Garden Inn de #Neuquén capital. El evento tiene como foco la energía, bajo el lema "El salto exportador de #VacaMuerta: la alianza #EstadosUnidos-Argentina como motor de crecimiento" y su objetivo es afianzar los lazos entre ambos países, que cuentan con las mayores reservas no convencionales de #petróleo y #gas del mundo. La vicepresidenta Victoria #Villarruel fue la encargada de dar las palabras de inauguración del evento que se realiza en el hotel Hilton Garden Inn. Allí anticipó que "vengo a hablarles de las cuestiones que me parecen esenciales para que este sector pueda seguir desarrollándose de la manera más beneficiosa para todos los involucrados y atraer a las empresas cuya inversión es la base necesaria para que esto ocurra". Leé la nota completa en el link in bio de @lmneuquen"

