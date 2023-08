Arman almohadones oncológicos para transitar el cáncer

Los almohadones tienen forma corazón, especialmente confeccionados para acompañar a las personas que transitan el cáncer de mamas , sobre todo después de haber sido intervenidas quirúrgicamente. "Se colocan debajo de la axila para que el brazo no apriete la mama y puedas descansar mejor si duermes de costado. También cuando vas en el auto, para que el cinto no te apriete el pecho. Vas más cómoda. En días de crisis, lo podés abrazar fuerte y desahogarte un poco. Si te lo ponés en el cuello, también relaja bien", comentó Alejandra Ule, de 44 años, una de las mujeres solidarias que los confecciona y sobreviviente de la enfermedad.

En 2020 se encontró un pequeño bulto que creció muy rápidamente, y cuando fue a la consulta médica le diagnosticaron un tipo de cáncer muy agresivo. Vino la pandemia de Covid-19, la vida de todos se puso en pausa en distintos sentidos y empezó un tratamiento cuando la enfermedad ya estaba avanzada. "En 2020 me operaron. Me dieron re pocas esperanzas, pero acá estamos, y si Dios me dejó por algo, hay que hacer algo", manifestó.