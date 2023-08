Arrancó el mes y ya aumentaron los combustibles en agosto

“Estimo que en cualquier momento (habrá aumento) o no, no sé cuál será la política de YPF. No nos olvidemos que tenemos un ministro de Economía (Sergio Massa) que es candidato a presidente. No se sabe si la decisión es política o económica”, advirtió Pinto.

Los últimas dos aumentos en los combustibles los encabezó YPF. “Las medidas políticas nunca tienen nada que ver con la realidad. Tenemos un ministro de Economía en plena campaña política, es una situación bastante extraña. Generalmente, tienen la ética de tomar licencias en el cargo para empezar la campaña, no es el caso”, remarcó el integrante de la Cámara en alusión a las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) que tendrán lugar el próximo domingo 13 de agosto.

Los nuevos precios

De acuerdo a los valores de referencia en la zona: la nafta súper se disparó a $206,40 el litro; la nafta premium a $263,20; el gasoil común a $265,20; y el gasoil premium a $337,40.

Se trata de un aumento del orden del 4,5% en promedio, en consonancia con el ajuste previsto para esta semana, de acuerdo al convenio alcanzado entre el gobierno y las petroleras YPF, PAE, Raizen y Trafigura.

Este aumento se suma al que autorizó la Secretaría de Energía para el curso de esta semana. Se trata de un ajuste del 15,2% en el precio de adquisición del litro de bioetanol elaborado a base de maíz, por la incidencia que tuvo en los costos de elaboración del combustible y la implementación de una cotización diferenciada del dólar para la exportación de la oleaginosa.

El director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz, Patrick Adam, dijo que “el precio del bioetanol va a pasar a $ 199,059 por litro, desde los $ 172,759”, tal cual se había aprobado en la resolución 558 del 17 de julio.

El pasado 8 de julio se registró en Neuquén un aumento también del 4,5% en promedio, justo cuando comenzaba en la provincial el receso invernal. Fue sorpresivo para todos, incluso para las autoridades de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Río Negro y Neuquén. Las estaciones de servicio de YPF fueron las primeras que cambiaron los valores.