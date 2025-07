Aumento salarial y nuevos reclamos para las empleadas domésticas: qué se resolvió en la última reunión paritaria

empleadas domesticas generica

“Logramos que se reconozca un 3,5% correspondiente a los meses de febrero a junio, que deberá pagarse en julio y tendrá impacto en el aguinaldo”, explicó Kopprio en diálogo con LU5. A ese porcentaje se le sumará un 1% adicional en julio, totalizando un 4,5% acumulado, que deberá abonarse en agosto.

La dirigente aclaró que este esquema busca compensar la falta de actualizaciones que sufrieron durante el primer semestre del año: “Los aumentos estaban congelados desde febrero, por eso este reajuste es tan necesario”.

El cronograma continuará con otro 1% de incremento en agosto (sobre el salario de julio) y un nuevo 1% en septiembre (sobre el salario de agosto).

Bonos según la carga horaria

Además del incremento salarial, se estableció el pago de bonos extraordinarios según la carga horaria de cada trabajadora. Las que cumplen más de 16 horas semanales recibirán un bono de $10.000 en agosto, que luego será de $9.500 en septiembre. Para quienes trabajan menos horas, el bono será proporcional.

Sandra Kopprio remarcó la importancia de prestar atención al cálculo correcto del aumento y los pagos correspondientes: “Hay que tener paciencia. Estamos esperando las escalas oficiales para publicar todo con claridad y evitar errores. Pero sepan que estos montos tienen que cobrarse”.

La paritaria seguirá abierta: se acordó una nueva reunión para la primera semana de octubre, donde se evaluará la situación salarial y se revisarán los pagos y condiciones laborales.

Registro laboral y reclamos a empresas colocadoras

Más allá de la recomposición salarial, la dirigente sindical subrayó otras demandas que se presentaron ante las nuevas autoridades de la Comisión. Una de ellas fue la falta de registro de muchas trabajadoras, lo que impide el acceso a derechos laborales básicos. “Queremos que se garantice la registración de todas las compañeras. Hay casos de explotación, maltrato y empleadas inmigrantes que no están registradas, a pesar de tener los mismos derechos que el resto”, denunció.

Otro reclamo importante fue el control sobre empresas colocadoras de personal doméstico, que —según Kopprio— suelen desentenderse de las condiciones de trabajo una vez que concretan la colocación. “Nos llaman muchas trabajadoras diciendo que no les pagan, que no cumplen con los abonos ni con los derechos básicos. Eso se tiene que revisar, porque si no lo logrado en estos años se empieza a perder”, alertó.